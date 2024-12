Cristiano Ronaldo volvió a ser tildado de egocéntrico por un gesto en una entrevista

El gesto de Cristiano Ronaldo tras el gol ante Villareal. Foto: Captura

No es la primera vez a Cristiano Ronaldo lo tilda de egocéntrico por sus actitudes y declaraciones. La más reciente de ellas fue una que hizo en el 2011, cuando jugaba para Real Madrid. Un periodista le preguntó por qué creían que lo silbaban los hinchas contrarios. De inmediato, el portugués dijo: "Será porque soy guapo, rico y un gran futbolista, porque me tienen envidia. No tengo otra explicación".