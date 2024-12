Cissé: "Neymar es un mocoso al que han dado las llaves del PSG"

Enfurecido por la campaña de PSG que no termina de encajar como se imaginaba con los jugadores que llegaron esta temporada se encuentra Edouard Cissé , quien no dudó en disparar en contra de Neymar quien parece ser la manzana de la discordia en el equipo.

Cissé, ex jugador del PSG (1997-2007) no dudó en salir al frente al ser considerado uno de los futbolistas más queridos en la historia del PSG para notar algunas cosas que no van marchando bien y que el brasileño sería el gran culpable.