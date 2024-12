Juan Román Riquelme sobre Carlos Zambrano: "Siempre que juega lo hace de maravilla"

Luego, se refirió a la derrota que dejó el clásico argentino (2-1). "Desde que estamos en el club, el de ayer fue nuestro quinto clásico. He tenido la suerte de jugar muchos. Y de los cinco clásicos, nos tocó quedar con un jugador menos en tres. Es mucho. El primer clásico, Campuzano bien expulsado. Lo tenían que haber expulsado en el primer tiempo, no en el segundo. Para mi manera de ver el fútbol, mal expulsado Zambrano el día que Suárez se choca y se hace caer. Y ayer (por el domino), la primera jugada no es ni falta. Después el partido ya se nos puso complicado, a los 10' de la expulsión de Marcos se encuentran con un golazo", dijo para TyC Sports.