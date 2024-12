Plantel del Real Madrid y la 'campaña' para que Benzema logre el Balón de Oro

Ante esta tendencia de ver quién puede ser el ganador de este certamen mundial, los jugadores del Real Madrid no dudaron en pronunciarse en redes sociales y pedir el Balón de Oro para Karim Benzema.

Tras una fotografía del atacante francés como el MVP (Most Valuable Player) del duelo entre Shakhtar vs. Real Madrid, sus compañeros de equipo como Casemiro y Rodrygo Goes pidieron el galardón para el popular 'Gato'.