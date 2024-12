Gianluca Lapadula y su emotivo mensaje tras volver a marcar gol con Benevento

Luego del emocionante compromiso entre Benevento vs. Cosenza, Gianluca Lapadula no ocultó su sentir tras anotar un nuevo gol con las 'Brujas' en esta jornada de la Serie B de Italia. El 'Bambino' fue elegido como el jugador del partido, ya que no sólo anotó en esta fecha de la liga, sino que brindó dos asistencias para la goleada en el Estadio Ciro Vigorito.