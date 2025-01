Cristiano Ronaldo se desahoga en redes tras humillante derrota ante Liverpool

La Premier League regaló el último domingo un partido que quedará para la historia, la goleada del Liverpool 5-0 ante el Manchester United , hecho que no solo tuvo lugar en Old Trafford , sino que también contó con la presencia de Cristiano Ronaldo .

"A veces, el resultado no es por el que luchamos. A veces el marcador no es el que queremos. Y esto es de nosotros, solo de nosotros, porque no hay nadie más a quien culpar", escribió el cinco veces Balón de Oro en su cuenta de Instagram.