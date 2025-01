Mourinho castigó a 5 jugadores de la Roma por goleada en Conference League

No perdona, no olvida. Tras la goleada 6-1 ante el Bodo Glimt por la Conference League, José Mourinho decidió no castigar sin convocatoria a cinco jugadores de la AS Roma: Gonzalo Villar, Borja Mayoral, Bryan Reynolds, Amadou Diawara y Marash Kumbulla. El estratega portugués habló con la directiva italiana y les pidió que prescinda de los 5 jugadores en el próximo mercado de fichajes.