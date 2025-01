Ancelotti sobre pitada de la hinchada: "Es bueno que la afición nos despierte"

Asimismo, se refirió a la molestia de alguno jugadores por no saltar al terreno de juego, como es el caso de Asensio o Marcelo. "Enfadarse es normal, es la manera justa de manejar esta situación. Entiendo bien lo que piensa un jugador que no ha jugado tras calentar 40 minutos y no entra. He dicho a los jugadores que lo siento, pero no quería hacer cambios. Marcelo ha ganado muchas 'Champions', pero es mi trabajo y este es un aspecto feo”, explicó el italiano.