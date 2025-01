Martín Liberman y 'Checho' Ibarra se dijeron de todo en redes sociales

Liberman y su dura respuesta al 'Checho' Ibarra.

Sin embargo, allí no acabó la respuesta de Liberman. "No tengo idea quién es. Solo sé que es un grosero, sin ningún conocimiento futbolístico. Fuera de Perú nadie sabe quién es. Yo no tengo idea de quién se trata. Eso no cambia nada. Él me faltó el respeto porque yo dije que los peruanos de Boca son flojos. ¿Quién se cree que es? ¿Qué intereses defiende?", cerró el exconductor de Fox Sports.