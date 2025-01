PSG: Sergio Ramos fue dado de alta pero Pochettino aún duda

Este sábado 20 de noviembre se enfrentarán el PSG vs. Nantes, desde las 11.00 horas de Perú, por la décimo cuarta jornada de la Ligue 1 y la sorpresa en el conjunto parisino podría ser el debut de Sergio Ramos. El defensor español ya ha sido dado de alta y podría estrenarse en el fútbol fránces, aunque Mauricio Pochettino no ha confirmado si será convocado o no.