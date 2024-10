El bajo nivel de Neymar en la Champions League preocupa en PSG

Y no es de ahora, sino desde hace rato, Neymar no ha marcado ni asistido en lo que va de la fase de grupos de la Liga de Campeones 2021-2022 y si nos remontamos hacia más atrás, el genio brasileño no ha marcado en la Champions en todo el 2021, sus últimas celebraciones fueron hace un año por la fase de grupos de la pasada edición con un hattrick ante el Estambul.