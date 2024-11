Tottenham se suma a la pelea por el fichaje de Ousmane Dembélé

La novela Ousmane Dembélé y su probable salida de Barcelona tiene para rato. El delantero francés, asediado por las constantes lesiones, no deja de estar en el radar de varios equipos importantes de Europa, en especial de la Premier League.

Si bien no es una buena temporada para el ex Borussia Dortmund, en junio del 2022 acabará contrato con el Barcelona por lo que no deja de ser atractivo para Manchester United, Newcastle y recientemente para Tottenham.