¿Retorna a la MLS? Yoshimar Yotún y su presente a pocos días del partido ante Colombia

A pocos días del partido frente a Colombia y Yoshimar Yotún no define su futuro. Según el periodista de Pulso Sport, Nick Negrini , informó que Orlando City está muy interesado en contar nuevamente con los servicios del peruano. No obstante, aún el volante ha firmado nada.

"No hay confirmación al 100% sobre si Yoshimar Yotún irá a Orlando City. Sin embargo, es una opción más viable. El equipo no ha oficializado nada. No hay ningún contrato", declaró Negrini en Fútbol Como Cancha.