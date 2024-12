Argentina: ¿Candidato en Qatar 2022? Ni el calor ni la altura puede con la albiceleste

En esta oportunidad la albiceleste decidió no convocar a Lionel Messi ya que hace unas semanas sufrió de covid-19 y ya con la clasificación en manos no es necesario la presencia de 'D10S'. En cambio, para Scaloni era importante seguir viendo a otros jugadores y ver su rendimiento con la selección. Pero no todo salió como le hubiese gustado pues el propio DT sufrió la infección de este virus, aún así él sigue evaluando a todo el plantel.