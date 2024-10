Tenía todo arreglado con el Atlético, pero Real Madrid impidió su fichaje

¿De quién hablamos? Se trata del futbolista colombiano James Rodríguez , quien lamentó no haber podido llegar al club colchonero ya que tenía todo arreglado, pero por decisión del Real Madrid no se pudo concretar.

"Tuve la opción de ir a un equipo del que ya todos saben con el que tenía todo acordado, pero no se dio. Iba a estar en mi casa, cerca de mi hijo y mi hija. Cuando me fui de Bayern tenía todo arreglado con este equipo, pero al final el Real Madrid no me dejó", expresó el colombiano.