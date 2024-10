Yerry Mina fue delatado por Gündoğan del Manchester City: "Te rasguña y peñisca"

El habilidoso mediocampista del conjunto ciudadano confesó que enfrentarse al 'cafetero' no es nada fácil. "Recuerdo a Yerry Mina del Everton, un duro central colombiano. "Le gusta usar las manos en los duelos, te rasguña, te pellizca en la espalda cuando el árbitro no mira. Lo he visto hacerlo un par de veces", apuntó al reconocido medio SportBild.