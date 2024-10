Messi recibió consejos para que cambie de apellido y no lo relacionen con la 'Pulga'

Joaquín Messi , que no es familiar de Lionel (futbolista del PSG), ha recibido muchos consejos que deje de llamarse 'Messi', al menos en el rubro futbolístico, ya que en Newell's Old Boys le aconsejaron que use el apellido de su madre. Esto con el propósito de que deje tener presión innecesaria cuando lo comparen con la 'Pulga'.

"Todos me lo preguntan. Es una simple casualidad. En mi pueblo hay tres familias que coinciden en el apellido Messi. A mí me relacionan más porque me dediqué al fútbol y empecé en Newell's, Sería lo más lindo que me pase en la vida jugar alguna vez con Lionel. Que él lleve la 10, a mi que den cualquier número", indicó el joven futbolista sobre la curiosidad del apellido.