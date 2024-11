¿Paolo Guerrero jugará en la MLS? La verdad sobre el "interés" que despertó

Líbero se pudo contactar con Nick Negrini, periodista peruano de Pulso Sports en los Estados Unidos, y nos comentó acerca del supuesto "interés" que existe por el delantero nacional. "Guerrero es una excelente jugador con gran trayectoria. Lo que me informan desde el seno del club es que no hubo contacto con el deportista ni un ofrecimiento concreto. Sin embargo, me comentaron que no le cierran las puertas a nadie", sentenció.