Cristiano Ronaldo publicó fuerte mensaje tras polémica de Joao Neves: "Concéntrate en..."

Portugal no tuvo el mejor inicio en el Mundial 2026 luego de empatar ante RD Congo en su debut. Tras el partido, la figura de Cristiano Ronaldo quedó en el centro de los cuestionamientos, especialmente después de los comentarios de João Neves, una de las jóvenes promesas del conjunto luso, quien desde su perspectiva señaló que Ronaldo es uno más dentro de la plantilla dirigida por Roberto Martínez. Sus palabras no cayeron bien entre los seguidores de CR7 y, a partir de ello, la prensa portuguesa no tardó en abordar el tema, avivando así la polémica sobre un posible quiebre dentro de la selección.

En medio de este complicado panorama, Ronaldo publicó un fuerte mensaje a través de sus redes sociales, dejando sorprendidos a los hinchas, quienes lo interpretaron como una indirecta para Neves.

Cristiano Ronaldo publicó fuerte mensaje tras polémica de Joao Neves

El ‘Bicho’, mediante su cuenta de Instagram, publicó la trayectoria que ha tenido como futbolista, desde las categorías menores hasta la actualidad, y también recordó los equipos en los que ha jugado. Sin embargo, lo que más sorprende es la frase que colocó: “Concéntrate en lo que puedes controlar”, en medio de la polémica con el jugador del PSG.

Fue la publicación de Ronaldo

¿Qué había dicho Joao Neves?

El centrocampista, después del partido, señaló que el ‘Comandante’ es uno más, al igual que ellos. “Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, por nuestra selección nacional y por el mundo del fútbol, pero ahora mismo no es diferente a nosotros. Es un jugador más que está aquí para ayudar al equipo. Jugó muy bien, siento que todo el equipo hizo un partido excelente”.

¿Cuándo juega Portugal por el Mundial 2026?

La selección de Portugal disputará la jornada 2 del Mundial 2026 cuando se enfrente a Uzbekistán este miércoles 23. El encuentro se podrá seguir desde las 12.00 p. m.