Perú vs Costa Rica: La policía no permitirá el ingreso de banderas e instrumentos al Monumental

El inicio de la Copa América Brasil 2019 está cada vez más cerca y la Selección Peruana alista todos los detalles de cara a su participación, iniciando con el debut ante Venezuela. Parte de la planificación previa, el comando técnico se despedirá de todos sus hinchas en territorio nacional con dos duros amistosos, aunque la fiesta en el Estadio Monumental no podrá celebrarse por completo.

A poco más de 24 horas del inicio del inicio del primer encuentro ante Costa Rica, la Policía Nacional del Perú dio a conocer las restricciones que tendrán los hinchas para poder ingresar al recinto deportivo. En conjunto con la Comisión Nacional de Lucha Contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos, se anunciaron las medidas de seguridad para este juego y también ante Colombia.

Según lo informado a través de la conferencia de prensa, el Estadio Monumental abrirá sus puertas desde las 5:00 p.m. (el partido inicia a las 8:00 p.m.), con el fin de prevenir el acceso sin problemas para quienes decidan asistir a ver a la Selección Peruana. De la misma forma, se corroboró que el aforo para enfrentamiento será de 61 mil 450 personas. Los asistentes llevarán DNI y su entrada impresa.

Luego, Flor Carranza, directora de la Dirección General de Gobierno Interior, explicó que no será permitido el ingreso de banderolas ni de instrumentos musicales, situaciones que sí fueron aceptadas en los últimos amistosos en el Estadio Nacional.

“La Dirección General de Gobierno Interior decide estimar la solicitud presentada por la FPF de garantías al orden público. Aprobar el aforo en las cuatro tribunas y palcos, pero desestimando el pedido de autorización de ingreso de banderolas e instrumentos musicales por motivos técnicos y legales”, explicó inicialmente.

“Esta no ha sido una decisión antojadiza, hay normas que nos imponen asumir esta posición. Acá velamos por la seguridad de los espectadores”, sentenció. De esta forma, los hinchas de la Selección Peruana no podrán hacer sentir la algarabía en su máxima expresión, aunque es claro que no dejarán de alentar.