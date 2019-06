Latina [EN VIVO] Perú vs Costa Rica por Amistoso FIFA desde Estadio Monumental

Perú vs Costa Rica vía Latina EN VIVO | HOY en Amistoso Internacional desde el Estadio Monumental de Ate (8:00 p.m. hora local) previo a la Copa América de Brasil. El encuentro también será transmitido por la señal de Movistar Deportes, además de que podrás seguir todas las incidencias en el minuto a minuto de Líbero.pe.

¿Cómo le fue a Perú sin la presencia de Paolo Guerrero?

Raúl Ruidíaz tomará la posición de Paolo Guerrero en la formación de Perú. No se trata de una lesión. Ricardo Gareca quiere darle descanso y, posiblemente, tenga minutos para el segundo tiempo. Sin el Depredador, la Blanquirroja ha disputado 15 partidos y se registran 5 triunfos, 7 derrotas y 3 empates. El saldo ha sido negativo ya que se cayeron contra las selecciones de Holanda, Alemania, Ecuador, Costa Rica y El Salvador.

Costa Rica, sin Keylor Navas, pone lo mejor ante Perú

La selección de Costa Rica, dirigida por el entrenador uruguayo Gustavo Matosas, llegó a Perú con 23 futbolistas que muy probablemente serán los mismos que acudirán a la Copa de Oro, certamen que comenzará el 14 de junio.

A qué hora juegan Perú vs Costa Rica vía Latina EN VIVO

Perú: 8.00 p.m.

Costa Rica: 7.00 p.m.

México (Centro): 7.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 6.00 p.m.

México (Noroeste): 5.00 p.m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 11.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.00 p.m.

Colombia: 8.00 p.m.

Argentina: 10.00 p.m.

España: 2.00 a.m. (jueves 6 de junio)

España (Islas Canarias): 1.00 a.m. (jueves 6 de junio)

Uruguay: 10.00 p.m.

Paraguay: 10.00 p.m.

Chile: 10.00 p.m.

Brasil: 11.00 p.m.

Bolivia: 9.00 p.m.

Venezuela: 9.00 p.m.

Canadá: 8.00 p.m.

Guatemala: 7.00 p.m.

Honduras: 7.00 p.m.

El Salvador: 7.00 p.m.

Puerto Rico: 9.00 p.m.

República Dominicana: 9.00 p.m.

Panamá: 8.00 p.m.

Italia: 2.00 a.m. (jueves 6 de junio)

Francia: 2.00 a.m. (jueves 6 de junio)

Alemania: 2.00 a.m. (jueves 6 de junio)

Portugal: 2.00 a.m. (jueves 6 de junio)

Holanda: 2.00 a.m. (jueves 6 de junio)

Inglaterra: 1.00 a.m. (jueves 6 de junio)

Qué canales transmiten el Perú vs Costa Rica en directo y en vivo

Perú: Movistar Deportes y Latina.

Brasil: SporTV 3.

Costa Rica Teletica Canal 7, Teletica Radio y Teletica En Vivo.

Holanda: Fox Sports 5 y Fox Sports Go.

Omán: beIN Sports HD 2.

Qatar: beIN Sports HD 2.

Arabia Saudita: beIN Sports HD 2.

Internacional: PPV, Bet365.

Guía de canales para ver por cable el Perú vs Costa por Latina

Movistar TV: Canal 2.

DirecTV: Canal 197.

Claro TV: Canal 502.

Movistar TV HD: Canal 702.

DirecTV HD: Canal 1192.

Claro TV HD: Canal 502.

Guía de canales para ver por cable el Perú vs Costa por Movistar Deportes

Movistar Deportes: 703.

Movistar Deportes HD: 703.