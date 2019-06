Holanda vs. Inglaterra EN VIVO: día, hora y canales por la semifinal de la UEFA Nations League

Holanda vs Inglaterra EN VIVO | medirán fuerzas desde Portugal en la semifinal de la UEFA Liga de Naciones. Dos selecciones en franco ascenso y serias candidatas a tomar el protagonismo en la próxima Eurocopa, se enfrentan a la 1:45 p.m. La transmisión va EN DIRECTO por Directv Sports.

La “naranja mecánica”, al mando de Ronald Koeman, atraviesa una etapa de restructuración, la misma que busca consolidar ganando en primera instancia el mencionado torneo de la mano de jóvenes figuras como Matthijs De Ligt, Donny Van de Beek y Frenkie De Jong, Memphis Depay, entre otros.

En tanto la poderosa Inglaterra, quiere seguir demostrando su reposicionamiento como una de las potencias del viejo continente. Tras conseguir un meritorio cuarto puesto en el Mundial, busca quedarse ahora con la Liga de Naciones con Harry Kane a la cabeza, que hoy en Guimaraes podría empezar el cotejo en el banco.

En las estadísticas, la selección de los “tres leones” aparece como la favorita tras haber ganado sus últimos cinco partidos y además está invicto hace siete cotejos, no obstante la “Orange” saldrá por el golpe.

Holanda vs. Inglaterra EN VIVO ONLINE posibles alineaciones

Holanda: Cillesen; Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Daley Blind; Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum, Marten de Roon; Ryan Babel, Steven Bergwijn y Memphis Depay.



Inglaterra: Jordan Pickford; Kyle Walker, Joe Gomez, Harry Maguire, Ben Chilwell; Dele Alli, Eric Dier, Jordan Henderson; Marcus Rashford, Raheem Sterling y Harry Kane o Jadon Sancho.



Árbitro: Clément Turpin (Francia).

Hora: 13:45

Escenario: escenario Dom Afonso Henriques (Guimarães)

Holanda vs. Inglaterra EN VIVO ONLINE ¿Dónde y cómo ver en vivo el partido por la UEFA Nations League?

Perú: 13:45 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Portugal: 19:45 horas vía Sport TV1

Holanda: 20:45 horas vía NPO 1, Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14

México: 13:45 horas vía Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Argentina: 15:45 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Brasil: 15:45 horas vía Esporte Interativo Plus

Colombia: 13:45 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Chile: 14:45 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Ecuador: 13:45 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Uruguay: 15:45 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes