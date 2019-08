Manchester United vs AC Milan [EN VIVO]: Hora y canal por la International Champions Cup 2019

Manchester United vs Milan EN VIVO este sábado 2 de agosto en el Millennium Stadium de Cardiff, Gales por su último partido de la International Champions Cup 2019. La transmisión del encuentro va ONLINE EN DIRECTO a partir de las 11.36 a.m. (hora peruana) por señal de DirecTV e incidencias en Libero.pe.

El conjunto británico busca su tercera victoria consecutiva del campeonato y así terminar en el primer puesto, pero para eso debe ganar por más de dos goles. Sus dos últimas víctimas fueron Inter y Tottenham por 1-0 y 2-1 respectivamente. En ambos cotejos, los tantos del triunfo llegaron desde la banca de suplentes.

Contra todo pronóstico, los dirigidos por Ole Gunnar Solskjær derrotaron a los ‘Spurs’, que venían recontra motivados luego de vencer 3-2 a Juventus de Cristiano Ronaldo. Fue un cotejo durísimo, donde los mancunianos convirtieron primero y luego igualó Lucas Moura. Al final el joven Angel Gomes –una de las promesas inglesas- puso el tanto de la victoria.

El técnico noruego sorprendió a todos al dejar fuera de este partido a Alexis Sánchez y a otros más y jugará con algunos suplentes.

“Tenemos un par de jugadores de vuelta en el AON Complex Center. Joel Pereira tuvo una contractura en la espalda la semana pasada y volvió a entrenar, Lukaku y Alexis están trabajando en su forma física con Matteo Darmian”, sostuvo Solskjær.

Milan, por su parte, no la pasa nada bien en certamen debido a que ha tenido dos caídas consecutivas: 1-0 con Bayern Munich y también 1-0 con Benfica. Marco Giampaolo quiere conseguir su primera victoria como flamante entrenador del club italiano y mandará al campo a todas sus estrellas.

📋 Squad list 📋

22 Rossoneri travel to Cardiff for our #ICC2019 showdown 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿



I convocati per la sfida con il @ManUtd 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿#FollowTheFlames pic.twitter.com/XIjuLs4ejZ