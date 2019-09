EN VIVO | Perú vs Ecuador vía Movistar Deportes: desde el Red Bull Arena en amistoso por fecha FIFA

EN VIVO | Perú vs Ecuador vía Movistar Deportes | este jueves 5 de septiembre desde las 7:00 p.m. (hora peruana) en amistoso internacional por fecha FIFA. El encuentro se jugará en el Red Bull Arena de Nueva Jersey y también será transmitido por la señal de beIN Sports, PPV y Canal del Fútbol (Ecu). De la misma forma, podrás seguir el minuto a minuto, con videos al instante, en Líbero.pe.

La Selección Peruana busca respaldar ese nivel que mostró en la última Copa América, en la que logró quedarse con el segundo lugar. El entrenador Ricardo Gareca se mantiene al mando de la ‘bicolor’ y ha tratado de contar con la mayoría del plantel que utilizó recientemente, aunque distintas cuestiones, positivas y negativas hasta cierto punto, hicieron que se presenten algunos cambios.

Al mando del profesor Ricardo Gareca y su comando técnico, nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 entrenó en el Red Bull Practice Facility de New Jersey con miras a los amistosos internacionales ante Ecuador 🇪🇨 y Brasil 🇧🇷.#ArribaPerú 💪 pic.twitter.com/3ybY7RZGVB — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) September 4, 2019

Paolo Guerrero optó por priorizar sus compromisos con Inter de Porto Alegre, aunque su ausencia abrió dos posibilidades: el regreso de Yordy Reyna y el primer llamado a Kevin Quevedo. El primero sigue fino con el Vancouver Whitecaps, mientras que la estrella de Alianza Lima mantiene un gran nivel desde inicios de año. Aunque ambos no serán las únicas variantes ofensivas de Perú.

Gabriel Costa, uruguayo nacionalizado desde inicios de año, recibió su primera oportunidad en la Selección Peruana y cubrirá la ausencia de Andy Polo, no llamado esta vez. De la misma forma, la mitad del campo contará con dos novedades: Pedro Aquino, clave en la etapa de Ricardo Gareca, regresa tras lesión y Carlos Ascues vuelve al tener gran continuidad en la MLS.

En cuanto a la Selección de Ecuador, un nuevo camino iniciará tras la salida de Hernán Darío Gómez y Jorge Célico, al mando de la sub-20, será el encargado de cubrir ese lugar en esta ocasión. La lista de convocados se ha visto reflejada en su condición de conocedor a los jugadores jóvenes, pues son pocos los de experiencia. Incluso, Enner Valencia, que iba a ser el líder, quedó fuera por lesión.

¡Estamos listos para alentarte Tricolor! Así transcurrió la segunda práctica este martes. ¡Faltan 2 días!



Ecuador frente a Perú. Entradas en 👉🏼https://t.co/JpG1jmjVyz 🇪🇨 pic.twitter.com/q9wbx7kzTF — FEF Ecuador (@FEFecuador) September 4, 2019

PERÚ VS ECUADOR: ANTECEDENTES RECIENTES

15.11.18 Perú 0-1 Ecuador (Amistosos)

05.09.17 Ecuador 1-2 Perú (Eliminatorias)

06.09.16 Perú 2-1 Ecuador (Eliminatorias)

08.06.16 Ecuador 2-2 Perú (Copa América)

07.06.13 Perú 1-0 Ecuador (Eliminatorias)

¿A QUÉ HORA JUEGA PERÚ VS ECUADOR AMISTOSO 2019?

Perú: 7.00 p.m.

México (Centro): 7.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.00 p.m.

México (Noroeste): 4.00 p.m.

Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 10.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.00 p.m.

Colombia: 7.00 p.m.

Argentina: 9.00 p.m.

España: 2.00 a.m. (viernes 6 de septiembre)

España (Islas Canarias): 1.00 p.m. (viernes 6 de septiembre)

Uruguay: 9.00 p.m.

Paraguay: 9.00 p.m.

Chile: 8.00 p.m.

Brasil: 9.00 p.m.

Bolivia: 8.00 p.m.

Venezuela: 8.00 p.m.

Canadá: 7.00 p.m.

Costa Rica: 6.00 p.m.

Guatemala: 6.00 p.m.

Honduras: 6.00 p.m.

El Salvador: 6.00 p.m.

Puerto Rico: 8.00 p.m.

República Dominicana: 8.00 p.m.

Panamá: 7.00 p.m.

Italia: 2.00 a.m. (viernes 6 de septiembre)

Francia: 2.00 a.m. (viernes 6 de septiembre)

Alemania: 2.00 a.m. (viernes 6 de septiembre)

Portugal: 2.00 a.m. (viernes 6 de septiembre)

Holanda: 2.00 a.m. (viernes 6 de septiembre)

Inglaterra: 1.00 a.m. (viernes 6 de septiembre)

PERÚ VS ECUADOR POSIBLES ALINEACIONES

XI Perú: Gallese, Advíncula, Santamaría, Abram, Trauco, Tapia, Aquino, Quevedo, Cueva, Flores, Ruidíaz.

XI Ecuador: Ortiz, López, Aimar, Arreaga, Pineida, Orejuela, Cifuentes, Gaibor, Sornoza, Alvarado, Estrada.

DÓNDE JUEGA PERÚ VS ECUADOR AMISTOSO 2019 EN VIVO FECHA FIFA

El Perú vs Ecuador se jugará en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, en Estados Unidos, en el primer encuentro por la fecha FIFA de septiembre. Ante Brasil será en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

PERÚ VS ECUADOR PRONÓSTICOS CASAS DE APUESTAS AMISTOSO 2019

Perú Empate Ecuador Betsson 1.93 3.45 3.90 Bet365 1.90 3.60 3.75 Te Apuesto 1.65 3.75 4.75

PERÚ VS ECUADOR: GUÍA DE CANALES EN LA FECHA FIFA

Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada

Ecuador: Canal del Fútbol

Internacional: PPV

Perú: Movistar Deportes Perú

PARTIDOS AMISTOSOS DE PERÚ SEPTIEMBRE 2019

La Selección Peruana enfrentará a Ecuador el 5 de septiembre y a Brasil el 10. Luego, los amistosos restantes en el año también han sido confirmados.

Octubre: Perú vs Uruguay (primero en Montevideo y luego en Lima).

Noviembre: Colombia y Chile serán los rivales, el 7 y 12 probablemente.

PERÚ VS ECUADOR EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

