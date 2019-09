Paraguay vs Japón EN VIVO vía Directv Sports y La Tele: Kirin Challenge Cup 2019

Paraguay vs Japón EN VIVO vía La Tele y Directv Sports | este jueves 5 de septiembre desde las 5:20 a.m. (hora peruana) en amistoso internacional por la fecha FIFA de septiembre. El encuentro se jugará en el Kashima Soccer Stadium y también será transmitido por la señal de NTV, 602 HD Sports y 662 Sports. Podrás seguir todas las incidencias, con videos, en el minuto a minuto en Líbero.pe.

La Selección de Paraguay se sigue preparando para el inicio de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2022. El representativo que dirige Eduardo Berizzo pasó por dos situaciones contrarias en la última Copa América, puesto que terminaron la fase de grupos sin ganar algún partido: empates 2-2 ante Qatar y 1-1 con Argentina, mientras que perdieron 1-0 con Colombia.

A pesar de ello, los resultados de terceros permitieron que avancen a los cuartos de final, donde jugaron un espectacular encuentro ante Brasil. Paraguay mostró nuevamente esa gran garra que lo ha caracterizado en esta parte del mundo, aunque ahora no solo tienen rudeza, sino también calidad. La gran figura a seguir en ese sentido es Derlis González, que viene del Santos de Brasil

No obstante, no es el únicos destacado. Miguel Almirón brilla en el Newcastle de la Premier League inglesa y llega en gran momento. Su desequilibrio individual será un dolor de cabeza para la Selección de Japón. El portero Junior Fernández es una muralla y la inclusión de los gemelos Óscar y Ángel Romero genera mucha expectativa entre los hinchas. Un Paraguay armado.

En tanto, la Selección de Japón también vuelve a tener acción tras la Copa América. El entrenador ha logrado un buen crecimiento, basado en la especial búsqueda del entrenador Hajime Moriyasu por un cambio generacional. Los nipones tendrán este último encuentro de preparación antes del inicio de las eliminatorias asiáticas. El próximo martes debutarán ante Myanmar.

Paraguay National Team arrives in Japan ahead of the KIRIN CHALLENGE CUP 2019 (9/5@Kashima) #football https://t.co/B71SCK1xD3 — jfa_en (@jfa_en) September 4, 2019

POSIBLES ALINEACIONES DEL PARAGUAY vs JAPÓN

XI Paraguay: Roberto Fernández; Iván Piris, Fabián Balbuena, Robert Rojas, Blas Riveros; Ramón Martínez, Alejandro Romero; Miguel Almirón, Iván Franco, Derlis González y Ángel Romero.

XI Japón: Shuichi Gonda; Hiroki Sakai, Maya Yoshida, Naomichi Ueda, Yuto Nagatomo; Gaku Shibasaki, Wataru Endo; Takefusa Kubo, Genki Haraguchi, Takumi Minamino y Yuya Osako.

¿Dónde ver el Paraguay vs Japón por la Copa Libertadores?

Hong Kong: 662 Sports 2, 602 HD Sports 2

Japón: NTV

Paraguay: La Tele Paraguay, Directv Sports y Claro Deportes

