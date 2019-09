Brasil vs Colombia EN VIVO: con Neymar hora, día y canales del amistosos internacional

Este viernes EN DIRECTO desde el Sun Life Stadium, Florida, VER EN VIVO ONLINE Brasil vs Colombia vía SporTV, Globo y Caracol TV se enfrentan en amistoso internacional desde las 7:30 p.m. / hora peruana y 9:30 p.m. / hora brasileña. Además, Libero.pe te traerá todas las incidencias de este partido.

Brasil viene de consagrarse campeón en su país de la Copa América 2019 tras ganar en la final a la Selección Peruana. Sin embargo, una de las sorpresas más importantes en el equipo de Tité es la vuelta de Neymar quien viene sin jugar desde hace casi tres meses por lesión.

“Está recuperado de la lesión, que como todos recuerdan, lo apartó de la Copa. Si no estuviera bien, no estaría con la selección. No somos irresponsables para forzar una situación que va contra la salud del atleta. Está listo y capaz de hacer lo que necesita la selección”, dijo Tité en la previa del duelo contra Colombia.

Treino, suor e expectativa! A #SeleçãoBrasileira volta a campo amanhã, contra a Colômbia! 🇧🇷🇨🇴 #JogaBola



Fotos: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/gHD7OdXfBh — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 5, 2019

Sin embargo, el panorama para Vinicius en Brasil, es completamente distinto. El delantero del Real Madrid estará en el banco de suplentes ante cualquier expectativa. "Vinicius tiene seis... siete marchas. Por su velocidad increíble. Y la irregularidad es algo natural para un chico de su edad. He hablado mucho con él los últimos días. Es un muchacho estupendo que tiene un talento extraordinario, pero las cosas están pasando muy rápido en su vida. Y cuando le vemos jugar en el Real Madrid en el nivel que él ha presentado, sobrevaloramos su capacidad de madurar. Nos olvidamos que tiene tan sólo 19 años. Tenemos que darle tiempo. Y tener mucho cuidado con él"

A su vez, en Colombia llega con dos sensibles bajas: la de James Rodríguez y Radamel Falcao quienes no fueron convocados. El técnico Carlos Queiroz usará un sistema 4-4-3 para intentar para los ataques de los brasileño.

“Tenemos que seguir adelante con el fútbol creativo, de mucha penetración de pases, de consistencia. No tengo un volante ‘10’, como tú llamas, pero sí tengo cuatro ‘11’, como Lucho, como Cuadrado, como Moreno, como Muriel, que pueden crear desequilibrio en toda la cancha; me siento muy feliz”, explicó Queiroz.

Brasil vs Colombia EN VIVO | alineaciones por Fecha FIFA

Brasil: Ederson; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Arthur y Coutinho; Richarlison, Neymar y Firmino

DT: Tité

Colombia: David Ospina; Stefan Medina, Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo; Wilmar Barrios, Mateus Uribe, Juan Guillermo Cuadrado; Roger Martínez, Luis Fernando Muriel y Duván Zapata

DT: C. Queiroz

A qué hora juega Brasil vs Colombia EN VIVO Florida

Brasil vs Colombia se enfrentan este viernes en Floridda en amistoso intrnacional Fecha FIFA desde las 7:30 p.m. / hora peruana y 9:30 p.m. hora brasileña.

Argentina: 21.30 horas

Colombia: 19.30 horas

México: 19.30 horas

Estados Unidos: 17.30 horas PT/ 20.30 horas ET

Brasil vs Colombia EN VIVO: guía de canales

Brasil SporTV, Globo

Canadá beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada

China PPTV Sport China

Colombia Caracol Play, Caracol TV

Croacia Arena Sport 1

Egipto beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 3

Francia beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1

Alemania DAZN

Internacional Bet365, PPV

Monaco beIN Sports 1

Marruecos beIN Sports HD 3, beIN SPORTS CONNECT

Portugal Sport TV1, Sport TV LIVE

Qatar beIN Sports HD 3, beIN SPORTS CONNECT

Rusia Матч! Игра, Матч! Футбол 2

Arabia Saudita beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 3

Serbia Arena Sport 1, Arena Sport 1 Serbia

España DAZN Spain