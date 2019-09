Colombia vs Brasil [Caracol TV] Amistoso internacional por Fecha FIFA

Caracol TV EN VIVO Colombia vs Brasil ONLINE | Este viernes 6 de septiembre se juega el partido amistoso internacional por fecha FIFA. El duelo está pactado para las 7:30 p.m. (hora peruana) en el Hard Rock Stadium de Miami y será transmitido EN DIRECTO vía SporTV y Globo. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, goles, incidencias minuto a minuto por Líbero.

Neymar acapara toda la atención del amistoso entre Colombia y Brasil. El crack del PSG volverá al fútbol tres meses después de sufrir una lesión de tobillo que lo marginó de la Copa América 2019.

El futbolista brasileño fue confirmado como titular por Tite y disputará sus primeros minutos de la temporada en el partido en el que el 'Scratch' estrenará la insignia de campeón de América.

Treino, suor e expectativa! A #SeleçãoBrasileira volta a campo amanhã, contra a Colômbia! 🇧🇷🇨🇴 #JogaBola



Otra de las novedades en la convocatoria de Tite es Vinicius, extremo del Real Madrid y que aguarda su debut con la selección de Brasil tras lesionarse en marzo cuando fue convocado por primera vez a la 'canarinha'.

En el once, la principal novedad es Ederson debido a la lesión de Alisson Becker. "Será un partido muy complicado, espero que nuestro equipo juegue bien y los jugadores que tienen la oportunidad de comenzar hagan un buen juego", afirmó el arquero del Manchester City.

Colombia, por su parte, afronta su primer amistoso post-Copa América sin James Rodríguez, no convocado por lesión, y Radamel Falcao, ausente tras completar su traspaso al Galatasaray de Turquía.

Ayer nuestra Selección Colombia de Mayores recibió una visita muy especial en su entrenamiento de Miami. 🤜🏼⚡🤛🏼 #ElEquipoDeLaGente



Eso sí, Carlos Queiroz llamó a la base del equipo que disputó de la Copa América 2019 con las novedades de Luis Manuel Orejuela (Cruzeiro), Daniel Muñoz (Atlético Nacional), Yairo Moreno (León), Orlando Berrío (Flamengo), Rafael Santos Borré (River Plate) y Óscar Murillo (Pachuca).

Justamente el defensa del Pachuca analizó el Colombia vs Brasil en su vuelta a la selección tras perderse la Copa América. "Sabemos el potencial que tiene Brasil, va a ser un lindo encuentro. Esperamos hacer un buen partido y poder ganar", afirmó.

El último enfrentamiento entre Colombia y Brasil sucedió hace dos años, precisamente un 5 de septiembre de 2017, en un partido válido por la decimosexta jornada de las Eliminatorias Rusia 2018. El resultado fue 1-1 con goles de Radamel Falcao y Willian, curiosamente dos ausentes del partido de este viernes en Miami.

Colombia vs Brasil EN VIVO | Alineaciones probables

Colombia: Ospina, Medina, Mina, Sánchez, Tesillo, Barrios, Uribe, Cuadrado, Martínez, Muriel, Zapata.

Brasil: Ederson, Alves, Marquinhos, Silva, Alex Sandro, Casemiro, Paquetá, Coutinho, Neymar, Firmino, Richarlison.

Colombia vs Brasil EN VIVO | Horarios país por país

Perú: 7.30 p.m.

México (Centro): 7.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.30 p.m.

México (Noroeste): 4.30 p.m.

Ecuador: 7.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 10.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.30 p.m.

Colombia: 7.30 p.m.

Argentina: 9.30 p.m.

España: 2.30 a.m. (sábado 7 de septiembre)

España (Islas Canarias): 1.30 p.m. (sábado 7 de septiembre)

Uruguay: 9.30 p.m.

Paraguay: 9.30 p.m.

Chile: 8.30 p.m.

Brasil: 9.30 p.m.

Bolivia: 8.30 p.m.

Venezuela: 8.30 p.m.

Canadá: 7.30 p.m.

Costa Rica: 6.30 p.m.

Guatemala: 6.30 p.m.

Honduras: 6.30 p.m.

El Salvador: 6.30 p.m.

Puerto Rico: 8.30 p.m.

República Dominicana: 8.30 p.m.

Panamá: 7.30 p.m.

Italia: 2.30 a.m. (sábado 7 de septiembre)

Francia: 2.30 a.m. (sábado 7 de septiembre)

Alemania: 2.30 a.m. (sábado 7 de septiembre)

Portugal: 2.30 a.m. (sábado 7 de septiembre)

Holanda: 2.30 a.m. (sábado 7 de septiembre)

Inglaterra: 1.30 a.m. (sábado 7 de septiembre)

Colombia vs Brasil EN VIVO | Guía TV

Brasil SporTV, Globo

Colombia Caracol Play, Caracol TV

Francia beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1

Alemania DAZN

España DAZN Spain

Internet: ¿Dónde ver EN VIVO Y EN DIRECTO el Colombia vs Brasil?

