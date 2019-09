Estados Unidos vs Uruguay EN VIVO en amistoso internacional por fecha FIFA

Estados Unidos vs Uruguay EN VIVO se medirán este martes 10 de setiembre en amistoso internacional, por la fecha doble FIFA, que se llevará a cabo en el Busch Stadium recinto ubicado en Missouri. El cotejo está pactado para las 7:00 p. m. (hora peruana) e irá vía ESPN Brasil, TUDN USA, Univisión y VTV Uruguay.

Los dirigidos por Gregg Berhalter llegan a este cotejo luego de haber recibido un duro golpe ante la selección de México: los norteamericanos cayeron vapuleados por 3-0 ante los 'charros' en sus propias tierras y ha generado todo un cisma en la interna.

Es por ello que se maneja la posibilidad de iniciar varios cambios con miras al choque ante Uruguay: no esperan otra catástrofe más. Christian Pulisic y Gyasi Zardes volverán a tener a cargo la ofensiva y buscarán vencer la valla de Fernando Muslera.

Por su parte, Uruguay llega con la moral al tope luego de haber vencido a Costa Rica de visita. El 'Maestro' Tabárez continúa con la ardua tarea de encontrar un recambio generacional y dentro de ellos se ubican Bentancur y Torreira.

A pesar sus cortas edades, los mediocampistas de la Juventus y Arsenal respectivamente se han adueñado de la volante 'yoruga'. Respaldan las labores en ataque de Giorgian de Arrascaeta, quien se erige como el 'cerebro celeste' para este choque.

Dreams coming true in the Arch City! 💯@JoshSargent and @TimReam5 on reppin' the 🇺🇸 in their hometown on Tuesday vs. 🇺🇾. pic.twitter.com/e5iYvDoqY7