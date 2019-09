[EN VIVO] Colombia vs Venezuela vía Caracol TV: Amistoso por Fecha FIFA

Colombia vs Venezuela EN VIVO vía Caracol TV | este martes 10 de septiembre a las 8:00 p.m. (hora peruana) en amistoso Fecha FIFA de septiembre. El encuentro se jugará en el Raymond James Stadium de Tampa, Estados Unidos. También será transmitido por la señal de TLT Venezuela y beIN Sports. Además, podrás seguir todas las incidencias en el minuto a minuto en Líbero.pe.

La Selección de Colombia sigue mostrando un crecimiento de la mano del entrenador portugués Carlos Queiroz, una positiva cara futbolística que sorprendió en la última Copa América. Si bien es cierto, la eliminación por penales a manos de Chile dejó muchas críticas, el primer amistoso del mes ha servido para despejar un poco esas dudas, lo que fue celebrado por los hinchas cafeteros.

Mañana nuestra Selección Colombia de Mayores enfrentará a la @FVF_Oficial en su segundo partido preparatorio de septiembre.



🇨🇴 vs. 🇻🇪#COLxVEN #ElEquipoDeLaGente #VamosColombia pic.twitter.com/YwFiDuhqV0 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 9, 2019

El pasado viernes, la representación tricolor igualó 2-2 con la poderosa Brasil, en un encuentro que dejó muchas emociones. Luis Muriel tuvo una gran actuación, puesto que generó y consumó el penal para el empate transitorio, anotando después otro gol para revertir el marcador transitoriamente, tras el gol de Casemiro previamente. La presión y agrupamiento ofensiva de Colombia trajo frutos.

Aunque, finalmente Neymar igualó las acciones. A pesar de ello, las nuevas características, en cuanto a lo futbolístico, prevén un futuro de buen éxito. En cuanto a la Selección de Venezuela, el análisis más reciente tiene que ver también con su participación en el último certamen de selecciones en Sudamérica, ya que no lograron conseguir rival para la primera fecha de amistosos este mes.

El trabajo de Rafael Dudamel a lo largo de los últimos años busca por fin conseguir el gran objetivo de clasificar a una copa del mundo. El entrenador ha declarado que sus dirigidos están ansiosos por iniciar las eliminatorias y tener este duelo ante Colombia será de vital importancia para ver el nivel en el que se encuentran. Venezuela, en su último partido, cayó 2-0 ante Argentina.

La última vez que se jugó un Colombia vs Venezuela fue en septiembre del 2018, también de carácter amistoso. Aquella vez, los cafeteros lograron el triunfo con goles de Radamel Falcao García y Yimmi Chará, ambos esta vez fuera de la convocatoria. Y por las eliminatorias para Rusia 2018, los resultados no han sido a favor de la vinotinto: cayeron 2-0 de visita e igualaron 0-0 en casa.

Colombia vs Venezuela: Posibles alineaciones en amistoso por Fecha FIFA EN VIVO

XI Colombia: David Ospina; Stefan Medina, Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo; Wilmar Barrios, Mateus Uribe, Juan Guillermo Cuadrado; Roger Martínez, Luis Fernando Muriel y Duván Zapata. DT. Carlos Queiroz.

XI Venezuela: Wuilker Faríñez; Ronald Hernández, Jhon Chancellor, Luis Mago, Rolf Feltscher; Júnior Moreno, Yangel Herrera, Yeferson Soteldo; Jhon Murillo, Darwin Machis y Jan Hurtado.

DT. Rafael Dudamel.

¿En qué canales ver el Colombia vs Venezuela EN VIVO en amistoso por Fecha FIFA?

Brasil: SporTV 3

Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada

Colombia: Caracol TV

Internacional: PPV

Venezuela: TLT Venezuela

A qué hora juegan Colombia vs Venezuela EN VIVO por Caracol TV, Venevision y TLT Venezuela

Perú: 8.00 p.m.

México (Centro): 8.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 6.00 p.m.

México (Noroeste): 5.00 p.m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 11.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.00 p.m.

Colombia: 8.00 p.m.

Argentina: 10.00 p.m.

España: 3.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

España (Islas Canarias): 2.00 p.m. (miércoles 11 de septiembre)

Uruguay: 10.00 p.m.

Paraguay: 10.00 p.m.

Chile: 9.00 p.m.

Brasil: 10.00 p.m.

Bolivia: 9.00 p.m.

Venezuela: 9.00 p.m.

Canadá: 8.00 p.m.

Costa Rica: 7.00 p.m.

Guatemala: 7.00 p.m.

Honduras: 7.00 p.m.

El Salvador: 7.00 p.m.

Puerto Rico: 9.00 p.m.

República Dominicana: 9.00 p.m.

Panamá: 8.00 p.m.

Italia: 3.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

Francia: 3.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

Alemania: 3.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

Portugal: 3.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

Holanda: 3.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

Inglaterra: 2.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

