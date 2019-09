Chile vs Honduras EN VIVO vía Chilevisión: Amistoso Internacional por fecha FIFA

Chile vs Honduras EN VIVO vía Chilevisión | este martes 9 de septiembre desde las 8:30 p.m. (hora peruana) en amistoso internacional por Fecha FIFA. El encuentro se jugará en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula y también será transmitido por Televicentro, Telesistema y Fox Sports. Además, podrás seguir todas las incidencias en el minuto a minuto de Líbero.pe.

La Selección de Chile sigue sumida en una serie de dudas futbolísticas, que volvieron con más fuerza a pesar del sorprendente inicio en su participación en la Copa América. El notorio cambio que impone Reinaldo Rueda con su estilo empezó a tener sus primeros frutos, luego de malos resultados en sus primeros amistosos, pero terminó su participación con una goleada sufrida a manos de Perú.

🇨🇱 Palabra del profe @ReinaldoRuedaDT

🗣️ "Hemos demostrado carácter y espíritu de triunfo"



Revisa sus declaraciones en la previa del duelo con @FenafuthOrg 👇https://t.co/xHKBsZeAI0 — Selección Chilena (@LaRoja) September 9, 2019

El revulsivo juego que mostraba ‘La Roja’ anteriormente ha bajado un par de cambios, en cuanto a la velocidad, aunque cuenta todavía con los mismos protagonistas. La última presentación fue ante Argentina hace unos días, en un partido que terminó con un empate 0-0, donde las faltas y juego rudo predominó por encima del juego hilado. Chile abusó demasiado del exceso de fuerza.

La buena noticia es que el histórico portero Claudio Bravo volvió a ponerse bajo los tres postes y volvió a ser igual de fundamental, con grandes intervenciones cuando fue requerido. Lo mismo no se puede decir de Alexis Sánchez, aunque el delantero no tendrá la oportunidad de redimirse al no contar con permiso para este juego. La Selección Chilena y su hinchada lo quieren en su máximo esplendor.

La local Honduras suele ser protagonista en la Concacaf y siguen afinando el equipo para el inicio de la Liga de Naciones que disputarán en la zona norte de América. Hace solo unos días jugaron un juego amistoso ante Puerto Rico, el cual terminaron ganando con un contundente 4-0 y Jorge Benguche fue el más destacado, puesto que consumó un doblete en el encuentro. Llega entonado.

💪 Vamos 🇭🇳 H O N D U R A S, que si se puede!



Dale ❤️ o retweet si estás con tu selección!



Nos ✌️ vemos el martes alentando a la 🇭🇳 bicolor, adquiere TU 🎟️ boleto YA! #FENAFUTH #FENAFUTH2019 #Honduras2019 #Honduras #LaH #Catar2022 #Qatar2022 pic.twitter.com/7iXKegxKCn — Selección Nacional de Honduras (@FenafuthOrg) September 9, 2019

Bajo las órdenes del uruguayo Fabián Coito, la Selección de Honduras intentará desquitarse en casa de la caída pasada ante los mapochinos, también en un encuentro amistosos. Fue en noviembre del 2018 el duelo más reciente entre ambos y Chile se quedó con la victoria por 4-1, aunque con algo de polémica por los tres penales que les cobraron a favor y que fueron determinantes. ¿Habrá revancha?

Chile vs Honduras: Posibles alineaciones en amistoso por Fecha FIFA EN VIVO

XI Chile: Gabriel Arias; Alfonso Parot, Óscar Opazo, Paulo Díaz, Sebastián Vegas; Charles Aránguiz, César Pinares, Angelo Salgal, Claudio Baeza; Eduardo Vargas y Diego Valdes. DT Reinaldo Rueda.

XI Honduras: Luis López; Félix Crisanto, Maynor Figueroa, Ever Alvarado, Emilio Izaguirre; Luis Garrido, Brayan Acosta, Alex López, Michaell Chirinos; Albert Elis y Jorge Benguché. DT: Fabián Coito.

¿En qué canales ver el Chile vs Honduras EN VIVO en amistoso por Fecha FIFA?

Chile: Chilevision

Honduras: Telesistema Honduras, Televicentro En Vivo

Estados Unidos: Foxsports.com, FOX Deportes

A qué hora juegan Chile vs Honduras EN VIVO por Caracol TV, Venevision y TLT Venezuela

Perú: 8.30 p.m.

México (Centro): 8.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 6.30 p.m.

México (Noroeste): 5.30 p.m.

Ecuador: 8.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 11.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.00 p.m.

Colombia: 8.30 p.m.

Argentina: 10.30 p.m.

España: 3.30 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

España (Islas Canarias): 2.30 p.m. (miércoles 11 de septiembre)

Uruguay: 10.30 p.m.

Paraguay: 10.30 p.m.

Chile: 9.30 p.m.

Brasil: 10.30 p.m.

Bolivia: 9.30 p.m.

Venezuela: 9.30 p.m.

Canadá: 8.30 p.m.

Costa Rica: 7.30 p.m.

Guatemala: 7.30 p.m.

Honduras: 7.30 p.m.

El Salvador: 7.30 p.m.

Puerto Rico: 9.30 p.m.

República Dominicana: 9.30 p.m.

Panamá: 8.30 p.m.

Italia: 3.30 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

Francia: 3.30 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

Alemania: 3.30 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

Portugal: 3.30 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

Holanda: 3.30 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

Inglaterra: 2.30 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

Chile vs Honduras EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Chile vs Honduras, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.