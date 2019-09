Perú vs Brasil [EN VIVO] así marchan las apuestas para el vibrante amistoso internacional

Perú vs Brasil | La selección peruana de Ricardo Gareca sale esta noche a intentar dar el golpe en la polla ante Brasil, reviviendo la reciente final de la Copa América. El “Tigre” no quiere papelones, no desea que Neymar y compañía nos pasen por encima nuevamente y por eso, a última hora, decidió variar su sistema y nombres que parecían inamovibles. ¿La “bicolor” puede dar el golpe venciendo en Los Ángeles?

Durante la Copa, realizada en suelo brasileño, nos enfrentamos al “Scratch” en dos oportunidades y nos anotaron cinco goles durante la fase de grupos y tres en la gran final jugada en el Maracaná. Tan solo pudimos anotarles una vez, vía penal por obra de Paolo Guerrero. Esto, para una muestra nada más de lo fuerte que es Brasil y que en tierras “gringas” la tendremos nuevamente complicada.

¿Realmente Perú puede ganarle a Brasil? El hincha de la “blanquirroja”, siempre ilusionado y creyente, se motiva con la inédita formación y estrategia que lanzará Gareca, que tiene como objetivo poblar el mediocampo con tres en la primera línea y sacar así del once inicialista a Christian Cueva. La intención es ser un cuadro compacto, que marque mucho, cortando los circuitos y buscar sorpresa en ataque.

Las casas de apuestas, claramente ponen como recontra favorito a Brasil y a Perú le dan poquísimas chances, pero si la piensas bien puedes hacer una gran jugada. Por ejemplo, en DoradoBet un triunfo de la “verdeamarela” paga solamente 1.36, el empate 4.50 y un triunfazo de la selección peruana paga ¡7.60! ¿Te imaginas apostarle 20 “lucas” al equipo de todos? Sales ganadazo. Y encima porque si le apuestas a Perú, encima te dan un regalo de 10 “lucas”. Entonces, ¿el corazón o la razón?

Otra apuesta que aparece muy interesante es darle a que ambas selecciones anotan pagando 2.07 y en marcador exacto, si es que Perú gana por la mínima diferencia, paga 6.40 y el 2-1, también a favor de los peruanos, 8.60. Opciones, hay.

¿A QUÉ HORA JUEGA PERÚ VS BRASIL AMISTOSO 2019?

Perú: 10.00 p.m.

México (Centro): 10.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 8.00 p.m.

México (Noroeste): 7.00 p.m.

Ecuador: 10.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 8.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 9.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 11.00 p.m.

Colombia: 10.00 p.m.

Argentina: 12.00 a.m.

España: 5.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

España (Islas Canarias): 4.00 p.m. (miércoles 11 de septiembre)

Uruguay: 12.00 a.m.

Paraguay: 12.00 a.m.

Chile: 11.00 p.m.

Brasil: 12.00 a.m.

Bolivia: 11.00 p.m.

Venezuela: 11.00 p.m.

Canadá: 10.00 p.m.

Costa Rica: 9.00 p.m.

Guatemala: 9.00 p.m.

Honduras: 9.00 p.m.

El Salvador: 9.00 p.m.

Puerto Rico: 11.00 p.m.

República Dominicana: 11.00 p.m.

Panamá: 10.00 p.m.

Italia: 5.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

Francia: 5.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

Alemania: 5.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

Portugal: 5.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

Holanda: 5.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

Inglaterra: 4.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)