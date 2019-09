El camino previo a las Eliminatorias a Qatar 2022: así les fue a las selecciones de Conmebol en esta fecha doble [VIDEO]

Amistosos internacionales | La fecha FIFA de septiembre llegó a su fin, en lo que representa la primera parada previa a las Eliminatorias de la Conmebol para Qatar 2022. A continuación puede ver los resultados y el balance de las selecciones de Conmebol, entre ellas la peruana.

1. Selección Peruana

El equipo de Ricardo Gareca sumó una victoria en la fecha doble de Septiembre. Sus amistosos en Estados Unidos tuvieron un saldo parejo: perdieron ante un Ecuador 'B' por la mínima diferencia, pero lograron luego derrotar a Brasil -en un duelo en el que compitieron de igual a igual-.



El lado valioso estuvo en la identificación de algunos nombres nuevos que serán de utilidad para el equipo, como es el caso de Gabriel Costa. Sin embargo, deja un sabor especial el haber derrotado a Brasil.



Perú 0-1 Ecuador

Perú 1-0 Brasil



2. Selección Argentina

El equipo de Lionel Scaloni no contó con sus nombres más destacados -entre ellos Lionel Messi-, pero acabó con creces su balance de la fecha doble: logró un empate y una apabullante victoria frente a México.

Sin duda, las mejores sensaciones del cuadro de Lionel Scaloni terminaron de cuadrarse ante México, en donde la figura fue, de lejos, Lautaro Martínez con un triplete. Una alternativa importante ante la poca eficacia en ofensiva de algunos jugadores usuales.

Argentina 0-0 Chile

Argentina 4-0 México

3. Selección Brasileña

El combinado de Tité llegaba como el campeón de la Copa América, pero no logró buenas sensaciones y no ganó ninguno de sus amistosos. El 'Scratch' apeló a usar sus piezas claves ante Colombia -como Neymar- y utilizó bastantes variantes ante Perú. No obstante, no llegó al nivel exhibido a lo largo de la Copa América, en parte por las diferentes lesiones de su equipo titular.

Brasil 2-2 Colombia

Brasil 0-1 Perú

4. Selección Colombiana

No fue una fecha doble tan favorable para el equipo de Carlos Queiroz, que acabó sin celebrar ninguna victoria. Con varios de sus nombres fuertes, los 'cafeteros' mostraron lo mejor de su juego ante Brasil, a la cual lograron quitarle un empate tras ir perdiendo. Muriel se erigió como el salvador colombiano con su doblete.

Pese a su buen rendimiento, Colombia no pudo festejar ante Venezuela y se conformó con una igualdad sin goles.

Colombia 2-2 Brasil

Colombia 0-0 Venezuela



5. Selección Paraguaya

Unas de cal y otras de arena. La Paraguay de Eduardo Berizzo sufrió una dura derrota ante Japón y una victoriafrente a Jordania. Sin embargo, las sensaciones no fueron las mejores en ambos partidos, ya que demostró un nivel cansino, carente de ideas y bastante displicente. Sus mejores momentos fueron en el segundo tiempo ante Jordania, en donde logró remontar y evitar una vergüenza.

Japón 2-0 Paraguay

Paraguay 4-2 Jordania

6. Selección Chilena

El equipo de Reinaldo Rueda tampoco exhibió un buen nivel en la fecha doble de Septiembre, en la cual empató sin goles frente a Argentina y luego cayó, sorpresivamente, ante Honduras, pese a que iban ganando el partido. El balance: más dudas que certezas.

Chile 0-0 Argentina

Chile 1-2 Honduras



7. Selección Boliviana

Bolivia solo disputó un amistoso, pero no logró convencer. El equipo de César Farías llevó a sus principales figuras para enfrentarse a un Ecuador 'B', pero se fue goleado de Cuenca.

Bolivia 0-3 Ecuador

8. Selección Venezolana

Venezuela, que también disputó un partido en esta jornada, logró fortalecer el nivel de juego ante una complicada Colombia.

Venezuela 0-0 Colombia



9. Selección Uruguaya

Uruguay, que no contó ni con Luis Suárez ni Edinson Cavani, logró sobreponerse a sus ausencias y no cayó en sus duelos de septiembre frente a equipos de la Concacaf.

Uruguay 2-1 Costa Rica

Uruguay 1-1 Estados Unidos

10. Selección Ecuatoriana

Ecuador debe ser la selección con mejor balance a lo largo de esta jornada. Con un equipo alterno y con variantes jóvenes, Jorge Célico logró encaminar y mostrar que cuenta con nuevas alternativas para generar peligro en las Eliminatorias. Su mejor argumento: sus dos triunfos.

Perú 0-1 Ecuador

Bolivia 0-3 Ecuador