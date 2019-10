Saint-Étienne vs Wolfsburgo EN VIVO ONLINE vía ESPN: Con Miguel Trauco, los 'verdes' van por su primer triunfo en la Europa League

Saint-Étienne vs Wolfsburgo EN VIVO ONLINE vía ESPN | EN DIRECTO | Se enfrentan este jueves 3 de octubre, a partir de las 11:55 a.m. (hora peruana), por la fecha 2 del Grupo I de la Europa League 2019-20.

Con Miguel Trauco, el combinado italiano sale en busca de su primer triunfo en el torneo con la finalidad de recuperar el paso. El 'Genio' será el encargado de manejar los hilos en los 'verdes'.

El Saint-Étienne, conjunto que perdió en su debut frente al Gent de Bélgica, está obligado a ganar en casa si pretende clasificar a la siguiente ronda de la Europa League. Ello no será tarea fácil para los dirigidos por Ghislain Printant, que al frente tendrán a un rival que no sabe lo que es perder en lo que va de la temporada.

📹 Coach #Printant : "Disputer une rencontre européenne à Geoffroy-Guichard est quelque chose de fort" 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) October 2, 2019

El Wolfsburgo —contando partidos amistosos y oficiales— suma 16 encuentros en lo que va del curso y no conoce de derrotas. La consigna es quitarle el invicto y de paso sumar sus tres primeros puntos en el Grupo I. El llamado a aparecer de las tinieblas y ponerse el equipo al hombro es el peruano Miguel Trauco.

El Wolfsburgo llega a esta cita tras vencer 1-0 al Mainz 05 por la sexta fecha de la Bundesliga. El conjunto alemán es uno de los dos equipos invictos, junto al Bayern Múnich, en la presente competición. Tres victorias y tres empates para los dirigidos por Oliver Glasner.

En los 'lobos' confían en encadenar su segundo triunfo al 'hilo' en la Europa League para así seguir en la cima del Grupo I. Sin embargo, en Saint-Étienne pretenden cortarle su racha de la mano de Trauco, quien registra seis partidos con los 'verdes'.

Saint-Étienne vs. Wolfsburgo EN VIVO vía ESPN por la Europa League | Posibles alineaciones

Saint-Étienne: Stephane Ruffier; Mathieu Debuchy, Harold Moukoudi, Loic Perrin, Timothee Kolodziejczak, Miguel Trauco; Yohan Cabaye, Yann M’Vila, Zaydou Youssouf; Romain Hamouma, Wahbi Khazri.

Entrenador: Ghislain Printant.

Wolfsburgo: Pavao Pervan; Robin Knoche, Josuha Guilavogui, Marcel Tisserand; Kevin Mbabu, Yannick Gerhardt, Maximilian Arnold, Jerome Roussillon; Admir Mehmedi, Wout Weghorst, Jospip Brekalo.

Entrenador: Oliver Glasner.

A qué hora juegan Saint-Étienne vs. Wolfsburgo EN VIVO hora peruana por ESPN

Perú: 11:55 a.m.

México (Centro): 10:55 a.m.

México (Pacífico, Sonora): 9:55 a.m.

México (Noroeste): 10:55 a.m.

Ecuador: 11:55 a.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 10:55 a.m.

Estados Unidos (Texas): 11:55 a.m.

Estados Unidos (Miami): 10:55 a.m.

Colombia: 11:55 a.m.

Argentina: 1:55 p.m.

España: 5:55 p.m.

Uruguay: 1:55 p.m.

Paraguay: 1:55 p.m.

Chile: 1:55 p.m.

Brasil: 2:55 a.m.

Bolivia: 1:55 p.m.

Venezuela: 12:55 p.m.

Canadá: 12:55 p.m.

Costa Rica: 10:55 a.m.

Guatemala: 10:55 a.m.

Honduras: 10:55 a.m.

El Salvador: 10:55 a.m

Puerto Rico: 12:55 p.m

República Dominicana: 12:55 p.m

Panamá: 11:55 a.m

Italia: 6:55 p.m.

Francia: 6:55 p.m.

Alemania: 6:55 p.m.

Portugal: 6:55 p.m.

Holanda: 6:55 p.m.

Inglaterra: 5:55 p.m.

¿Qué canal transmitirá Saint-Étienne vs. Wolfsburgo ONLINE Europa League 2019-20?

Perú: ESPN, ESPN+

¿Dónde VER EN VIVO TV por Internet el Saint-Étienne vs. Wolfsburgo EN DIRECTO por la Europa League?

Para VER EN VIVO TV por Internet Saint-Étienne vs. Wolfsburgo por el Grupo I de la Europa League, solo deberás seguir ESPN+. Además, Libero.pe te traerá todas las incidencias para que no te pierdas ni un solo minuto del encuentro.