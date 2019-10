Perú vs Uruguay EN VIVO vía Movistar TV: Fecha, hora, canal y pronóstico de amistoso por fecha FIFA

Perú vs Uruguay EN VIVO vía Movistar TV | este viernes 11 de octubre desde las 6:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Centenario de Montevideo. El encuentro amistoso por fecha FIFA también será transmitido por la señal de Latina en Perú, VTV Uruguay y Directv Sports. De la misma forma, podrás seguir todas las incidencias, con videos al instante, en el minuto a minuto en Líbero.pe.

La Selección Peruana de Ricardo Gareca sigue en busca de su mejor forma futbolística antes del inicio de las eliminatorias rumbo al mundial Qatar 2022. En el último juego, se consiguió un triunfo 1-0 sobre Brasil, en un partido no muy vistoso, pero bien jugado en lo táctico por la ‘bicolor’. Sin embargo, habrá dos cambios obligados respecto de aquel equipo: Yoshimar Yotún y Pedro Aquino.

Bajo las órdenes del profesor Nolberto Solano, nuestra @SeleccionPeru Sub 23 🇵🇪 intensificó sus trabajos en la Videna FPF para enfrentar a su par de @FCFSeleccionCol 🇨🇴 este jueves en el estadio Miguel Grau.



Adquiere tus entradas aquí ▶️ https://t.co/BtBMWEgqrv#PerúSub23 💪 pic.twitter.com/AdtbaPJnMi — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) October 7, 2019

‘Yoshi’ sufrió de una lesión en el muslo izquierdo el último fin de semana, mientras que Aquino fue intervenido quirúrgicamente por una limpieza articular en la rodilla derecha. Los dos jugadores, junto a Renato Tapia, fueron fundamentales ante la ‘Canarinha. Ahora, Ricardo Gareca tiene a Josepmir Ballón, Carlos Ascues y Armando Alfageme para el mediocampo, aunque no es la única novedad.

Ante la Selección de Uruguay, el goleador y capitán Paolo Guerrero estará de regreso, lo que también significará un cambio en el estilo de juego, por las distintas características con Raúl Ruidíaz, que no fue llamado esta vez. Si bien, Perú llegará algo diezmado, lo mismo sucederá con el conjunto charrúa que Óscar Washington Tabárez, aunque ellos en el sector ofensivo.

📹 Video del entrenamiento de este lunes a la tarde en el Complejo Celeste. pic.twitter.com/3Sb1WQupuy — Selección Uruguaya (@Uruguay) October 7, 2019

Luis Suárez y Edinson Cavani, los delanteros estrellas del seleccionado, no serán parte de esta fecha FIFA nuevamente, esto con la finalidad de que puedan terminar de recuperarse de sus respectivas lesiones. En dicha posición, entre Jonathan Rodríguez (Cruz Azul), Maximiliano Gómez (Valencia) y Christian Stuani (Girona) saldrán los titulares, este último parte con mayor ventaja.

🎾⚽️🏀



Ejercicios recreativos para los Celestes en el primer día de entrenamiento. pic.twitter.com/fFvckg7YZh — Selección Uruguaya (@Uruguay) October 7, 2019

Jugando en condición de visitante, la Selección Peruana no ha logrado obtener buenos resultados, aunque cuando lo hizo dejó una buena cara futbolística, como en 2007, con un histórico 3-1. El favoritismo es claramente para Uruguay y aquí te dejamos los antecedentes más recientes y las cuotas que arrojas las casas de apuestas.

Perú vs Uruguay: Antecedentes de duelos directos

29.06.19 Uruguay 0-0 Perú (penales 4-5) - Copa América 2019

28.03.17 Perú 2-1 Uruguay - Eliminatorias

29.03.16 Uruguay 1-0 Perú - Eliminatorias

06.09.13 Perú 1-2 Uruguay - Eliminatorias

10.06.12 Uruguay 4-2 Perú - Eliminatorias

19.07.11 Perú 0-2 Uruguay - Copa América

Perú vs Uruguay: Posibles alineaciones

XI Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Josepmir Ballón, Christofer Gonzáles; Edison Flores, Gabriel Costa y Paolo Guerrero.

XI Uruguay: Fernando Muslera; Martín Cáceres, Diego Godín, José María Giménez, Diego Laxalt; Matías Vecino, Nahitan Nández, Lucas Torreira; Rodrigo Bentancur, Jonathan Rodríguez y Christian Stuani.

A qué hora juegan Perú vs Uruguay EN VIVO vía Movistar en amistoso por Fecha FIFA

Perú: 6.00 p.m.

México (Centro): 6.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 4.00 p.m.

México (Noroeste): 3.00 p.m.

Ecuador: 6.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 9.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 5.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 5.00 p.m.

Colombia: 6.00 p.m.

Argentina: 8.00 p.m.

España: 1.00 a.m. (sábado 12 de octubre)

España (Islas Canarias): 12.00 a.m. (sábado 12 de octubre)

Uruguay: 8.00 p.m.

Paraguay: 8.00 p.m.

Chile: 7.00 p.m.

Brasil: 8.00 p.m.

Bolivia: 7.00 p.m.

Venezuela: 7.00 p.m.

Canadá: 6.00 p.m.

Costa Rica: 5.00 p.m.

Guatemala: 5.00 p.m.

Honduras: 5.00 p.m.

El Salvador: 5.00 p.m.

Puerto Rico: 7.00 p.m.

República Dominicana: 7.00 p.m.

Panamá: 6.00 p.m.

Italia: 1.00 a.m. (sábado 12 de octubre)

Francia: 1.00 a.m. (sábado 12 de octubre)

Alemania: 1.00 a.m. (sábado 12 de octubre)

Portugal: 1.00 a.m. (sábado 12 de octubre)

Holanda: 1.00 a.m. (sábado 12 de octubre)

Inglaterra: 12.00 a.m. (sábado 12 de octubre)

Apuestas y pronósticos del Perú vs Uruguay en amistoso por Fecha FIFA

Perú Empate Uruguay Betsson 4.20 3.35 1.88 Bet365 4.20 3.50 1.85 InkaBET 4.30 3.40 1.80

¿En qué canales juega Perú vs Uruguay en amistoso por Fecha FIFA EN VIVO?

El encuentro amistoso Perú vs Uruguay por la fecha FIFA de octubre será transmitido por las siguientes señales:

Perú: Movistar Deportes Perú, Latina y Directv Sports

Uruguay: VTV Uruguay

Perú vs Uruguay EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Perú vs Uruguay, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.