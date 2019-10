¡Partidazo! Argentina empató 2-2 ante Alemania con gran actuación de Lucas Alario |RESUMEN Y GOLES

Parecía tarea difícil pero al final se pudo. Y es que Argentina logró sacar un empate en Dortmund luego de ir perdiendo ante Alemania que pese a no tener el control del partido, la efectividad fue determinante para irse al descanso con el marcador a favor.

A pesar de ser amistoso, tanto Argentina como Alemania midieron sus fuerzas. Cada pelota era disputada pero el control lo tenía el equipo de Scaloni, que si bien es cierto, era un dominio tibio ya que no lograba entrar al área rival con claridad.

Justo, cuando Argentina tenía un mejor juego, fue cuando Alemania golpeó. Gnabry fue la figura del primer tiempo al anotar un gol a los 15' y habilitar a Havertz para el segundo tanto alemán sobre los 22'.

Scaloni reventaba de amargura en el banco, y es que tras los dos tantos, su equipo no lograba tener salidas claras y cada ataque era fácilmente diluido por la defensa alemana.

Alario determinante

Para el complemento, Scaloni decidió sacara a un inoperante Dybala y Rojo, para que ingresen Lucas Alario y Ocampos. El resultado llegó a los 66' cuando el descuento argentino se hizo presente en Dortmund.

Centro de Acuña de izquierda a derecha y Lucas Alario conectó de cabeza. Imposible de atajar para el golero Ter Stegen. Tras el gol, Argentina fue amo y señor del partido, logrando crear varias situaciones de gol que salvaba la defensa rival.

A falta de cinco para el final, llegó la paridad. Genial ingreso de Lucas Alario por el centro del área y Ocampos remató al arco, logrando ingresa el balón con algo de ayuda de un defensor alemán.

Al final, Argentina sumó su cuarto partido sin conocer derrota. Este domingo 13 de octubre se alista para enfrentar a Ecuador en otro amistoso internacional pactado en Elche, España.

Final del partido en Signal Iduna Park. Alemania 2-2 Argentina.

¡GOOOL!

84' Ocampos empata el partido. La jugada fue de Alario.

¡No puede ser!

77' lo que se falló Alario (AR) en el área. Era el empate.

71' Se fue Gnabry, entró Serdar (AL).

¡GOOOOL!

65' Centro al área y Alario (AR) de cabeza descuenta.

61' Entra Alario por Dybala (AR).

55' Lo que se falló Emre Can (AL) ante Marchesín. Era el tercero.

Arranca el segundo tiempo en el Signal-Iduna-Park (Dortmund).

Cambios Acuña por Rojo y Ocampos por Correa (AR).

Final del primer tiempo.



45' Gnabry se pierde el tercero (AL. Definió terrible.

¡Uff!

32' De Paul (AR) remató y balón choca en el palo.

30' Amarilla para De Paul (AR) por falta sobre Gnabry.

25' Amarilla para Otamendi (AR) por falta sobre Brandt.

¡GOOOOL!

21' Genial centro de Gnabry para que Havertz anote sin problemas.

¡GOOOL!

15' Gnabry adelanta para los teutones.

14' ¡Atajadón! Disparo de Brandt (AL) y Marchesín tapa.

10' Amarilla para Kimmich (AL) por falta sobre De Paul.

¡Uff! 8' Centro de Pereyra (AR) para que Lautaro cabecee. Se la sacó Can de la cabeza.

7' Gnabry (AL) quiso desbordar pero se le escapó el balón.

6' Correa (AR) llegó al área teutón pero no prosperó el ataque.

0' Arrancó el partido en Signal Iduna Park.

- Los equipos ya entrenan en el campo del Signal Iduna Park previo al comienzo del partidol.

- El seleccionado argentino llegó al estadio de Signal-Iduna-Park en Dortmund.

Se acerca la hora de la verdad ⏳🔥#GERARG 🇩🇪🇦🇷 pic.twitter.com/Yjde3IXhFA — Selección Alemana (@DFB_Team_ES) October 9, 2019

Alemania vs Argentina EN VIVO alineaciones confirmadas

Alemania: Stegen; Koch, Kimmich, Havertz, Brandt, Klostermann, Niklas Süle, Halstemberg, Waldschmidt, Gnabry, Can

Entrenador: Löw

Argentina: Marchesín; Foyth, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Pereyra, Paredes, De Paul, Correa; Dybala, Lautaro Martínez.

Entrenador: Lionel Scaloni

La Selección de Argentina continúa con el proceso de Lionel Scaloni, con el que fueron creciendo en el último tiempo, a pesar de las críticas recibidas en la Copa América 2019. El nuevo plantel que se viene formando genera grandes expectativas en los hinchas de la albiceleste, más todavía al no tener todavía en su máximo esplendor a Lionel Messi y demás figuras de renombre.

El ausente de este encuentro de preparación será la ‘Pulga’, que se encuentra cumpliendo con una sanción. No obstante, Paulo Dybala y Lautaro Martínez buscan que no sea notoria la mencionada baja, buscando repetir su gran nivel de clubes con Argentina. Aunque, no son los únicos destacados en el equipo, pues ahora la mitad del campo del combinado ha mostrado gran cohesión.

La Selección de Alemania tendrá complicado superar el buen despliegue de Leandro Paredes, por su marca y gran habilidad en el juego colectivo. Lo mismo que con Rodrigo De Paul, volante que mostró estar a la altura de la exigencia a nivel de selecciones. Toni Kroos (Real Madrid) e Ilkay Gundogan son las bajas en el combinado teutón en el mismo sector, lo que podría pesar en el desarrollo del juego.

Otra de las ausencias en el combinado de Joachim Löw es el goleador Timo Werner, pero su puesto será cubierto por Luca Waldschmidt, de buen momento en Friburgo. De la misma forma, Alemania tendrá en Serge Gnabry uno de lo más importantes hombres para vulnerar la defensa argentina, con su gran olfato goleador y habilidad para desequilibrar por las bandas. Partidazo.

Argentina vs Alemania: Posibles alineaciones por Fecha FIFA

XI Argentina: Agustín Marchesín; Juan Foyth, Nicolás Otamendi, Walter Kannemann, Nicolás Tagliafico; Roberto Pereyra, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña; Lautaro Martínez, Paulo Dybala.

XI Alemania: Marc-André ter Stegen; Lukas Klostermann, Nicklas Stark, Niklas Süle, Marcel Halstenberg; Joshua Kimmich; Kai Havertz, Emre Can; Serge Gnabry, Luca Waldschmidt, Julian Brandt.

Pronósticos del Argentina vs Alemania EN VIVO en amistoso por fecha FIFA

Argentina Empate Alemania Betsson 4.10 3.80 1.78 Bet365 4.00 3.80 1.80 InkaBET 4.00 3.70 1.80

