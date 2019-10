Perú vs. Uruguay: Federico Valverde, el crack del Real Madrid al que Pablo Bengoechea hizo debutar [FOTOS]

Perú vs. Uruguay | En las últimas horas y estando cada vez más cerca al choque entre la Selección Peruana y el cuadro ‘charrúa’ por los dos partidos programados por amistosos internacionales de fecha FIFA; han ido saliendo a flote detalles que muchos desconocían de los futbolistas de ambas escuadras, detalles que toman relevancia con la cercanía del encuentro que servirá como preparación a las próximas Eliminatorias.

Esta vez, el o los personajes involucrados en un dato no menos importante en el marco del Perú vs. Uruguay, son Pablo Bengoechea, actual técnico de Alianza Lima y el hoy futbolista por el Real Madrid y seleccionado uruguayo Federico Valverde. Aunque no lo creas, ambos tienen más de una cosa en común, claro, aparte de amar y vivir por el fútbol.

El actual crack del cuadro que dirige Zinedine Zidane, realizó sus inicios de la mano del técnico uruguayo Pablo Bengoechea, es más, es él quien lo hizo debutar en Peñarol en julio del 2015, cuando el futbolista tenía apenas 17 años. El hoy entrenador de Alianza Lima lo llamó para que pueda ingresar al partido que Peñarol ganó por 3-1 ante Cruzeiro de Río Grande.

Es por ello que el técnico de Alianza Lima tiene los mejores recuerdos del hoy crack del Real Madrid, por lo que en su momento, cuando fue consultado, no dudó en lanzar elogios por su expupilo, e incluso llegó a afirmar que “sería grande”: "Federico era un jugador que era imposible pensar que tenía 16 años cuando lo conocimos. Hacía prácticamente todo bien. Uno tenía un poco de temor por la edad de cuidarlo y no quemar al futbolista. Tenía muchísimo temor que alguna crítica lo salpicara", comentó el técnico hace algunos años.

Luego de eso, el DT del cuadro ‘íntimo’ añadió: "Cuando se consolide en primera división, puede llegar a ser uno de los mejores del mundo", sin duda alguna el técnico no se equivocó, pues en la actualidad el futbolista es uno de los más cotizados del Real Madrid, y claro, también aclamado en Uruguay como parte de su selección.

Es así como de la mano del técnico Pablo Bengoechea, uno de los futbolistas con los cuales se medirá nuestra Selección Peruana este viernes y el próximo martes como parte de las jornadas de amistosos internacionales; debutó para darle la “patadita de la suerte” en su carrera con el balompié.