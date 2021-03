⦿ Ecuador – Bolivia en vivo, ver El Canal del Fútbol: 1-0 AHORA por Amistoso Fecha FIFA

Seguir aquí El Canal del Fútbol EN VIVO partido entre las selecciones de Ecuador vs Bolivia ONLINE y EN DIRECTO se enfrentan este lunes a las 15:30 horas de Perú y Quito en un amistoso internacional en el estadio Banco Guayaquil. Sigue el Minuto a Minuto, los videos y goles junto al resumen completo en Libero.pe.

Ecuador vs. Bolivia : minuto a minuto en directo

PRIMER TIEMPO

37' ¡GOOOOOOOOOL DE ECUADOR! Fidel Martínez aprovecha un error del portero Rojas y anota el 1-0 ante Bolivia.

36' Nuevamente Mena por derecha que logra un tiro de esquina para Ecuador.

34' Bolivia espera en su campo ante los ataques de lo los norteños.

32' Rojas salva nuevamente la caída de su arco con un remate atajado a Fidel Martínez.

29' Tiro libre para Ecuador que busca el primero por todos los medios.

25' Tremendo remate de Arroyo que se pierde por arriba del arco boliviano.

22' Nuevo desborde de Mena que esta vez termina en saque de meta.

20' Martins despeja el centro de Martínez y manda la pelota al tiro de esquina.

18' Otra dura falta contra Estrada y hay tiro libre para Ecuador.

15' Wayar rechaza con todo la pelota cuando Fidel Martínez se metía en diagonal.

12' Mena remató y su disparo pegó en la barrera altiplánica.

10' Tiro libre de mucho peligro para Ecuador que busca el primero.

5' Buen desborde de Mena que termina en tiro de esquina para Ecuador.

3' Falta contra Marcelo Martins que intentaba cubrir la pelota en campo rival.

¡Arrancó el encuentro!

- El partido entre Ecuador y Bolivia se jugará en breves minutos.

- ¡Atención! Formación confirmada de Bolivia: Javier Rojas, Ronny Montero, Juan Carlos Arce, Diego Bejarano, Marcelo Martins, Ramiro Vaca, Bruno Miranda, Diego Wayar, Erwin Saavedra, Jorge Enrique Flores y Guimer Justiniano.

- Suplentes: Carlos Lampe, José Sagredo, Jesús Sagredo, Leonel Justiniano, Rodrigo Ramallo, Carlos Antonio Melgar, Roberto Carlos Fernández, Gilbert Álvarez, Erwin Junior Sánchez, Óscar Ribera, William Álvarez, Carmelo Algarañaz.

- ¡Atención! Formación confirmada de Ecuador: Domínguez; Perlaza, Torres, León, Quiñónez; Noboa, Arroyo, Carabalí, Mena; Estrada y Martínez.

- Suplentes: Galíndez, Ortiz, Alcívar, Quiñónez, Plata, Díaz, Campana, Caicedo, Chalá, Corozo, Porozo y Angulo.

- Así están los camerinos previo al partido entre Ecuador y Bolivia.

- ¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Ecuador y Bolivia!

Ecuador vs. Bolivia : alineaciones confirmadas

Ecuador: Domínguez; Perlaza, Torres, León, Quiñ´ónez; Noboa, Arroyo, Carabalí, Mena; Estrada y Martínez.

Bolivia: Javier Rojas, Ronny Montero, Juan Carlos Arce, Diego Bejarano, Marcelo Martins, Ramiro Vaca, Bruno Miranda, Diego Wayar, Erwin Saavedra, Jorge Enrique Flores y Guimer Justiniano.

Ecuador vs. Bolivia : historial de partidos

2020-11-12 – Bolivia 2-3 Ecuador (Eliminatorias 2022)

2019-09-11 – Ecuador 3-0 Bolivia (Amistosos 2019)

2016-10-11 – Bolivia 2-2 Ecuador (Eliminatorias 2018)

2015-10-13 – Ecuador 2-0 Bolivia (Eliminatorias 2018)

2015-06-15 – Ecuador 2-3 Bolivia (Copa América 2015)

2014-09-07 – Bolivia 0-4 Ecuador (Amistoso 2014)

2013-09-10 – Bolivia 1-1 Ecuador (Eliminatorias 2014)

2012-09-07 – Ecuador 1-0 Bolivia (Eliminatorias 2014)

2009-09-09 – Bolivia 1-3 Ecuador (Eliminatorias 2010)

2008-09-06 – Ecuador 3-1 Bolivia (Eliminatorias 2010)

Ecuador contra Bolivia

Por un lado esta Ecuador que este su único partido amistoso programado para esta fecha; sin embargo, más allá de ser un encuentro amistoso, Gustavo Alfaro reconoció que en su equipo existe el compromiso de que todos quieren jugar.

Ecuador vs Bolivia Amistoso Internacional Fecha FIFA ¿A qué hora jugarán? 15:30 horas de Lima y Ecuador y 16:30 de Bolivia ¿En qué estadio jugarán? Estadio Banco Guayaquil ¿Qué canal transmitirá? Canal del Fútbol - DirecTV

"Los jugadores se enteraron que las Eliminatorias se suspendían. Nosotros dijimos que íbamos a realizar un microciclo. Y no hubo un solo jugador que no me llamara para estar aquí trabajando", precisó el técnico de Ecuador.

Luego, el argentino Gustavo Alfaro señaló: "Nosotros debemos lograr que cuando LaTri entre a la cancha, los jugadores sientan que son mucho más que 11 y representan a 17 millones de ecuatorianos. ¡Eso lo sentimos y lo expresamos!. Como les decía antes: sentido de pertenencia y dependencia. Yo dependo de los jugadores; y ellos, dependen de ellos".

Bolivia llegó este sábado a Quito para preparar lo que será su segundo amistoso internacional en esta fecha FIFA. La selección altiplánica dirigida por César Farías viene de perder 2-1 contra Chile el pasado viernes.

Un día después de su arribo a Quito, Bolivia entrenó en el complejo de Quito para ensayar su once titular que enfrentará este lunes a Ecuador.

Con respecto al amistoso, el boliviano Juan Carlos Arce señaló: "Hay que sacar provecho a todo lo que se viene haciendo, no nos gusta perder, pero estos partidos nos sirven para adquirir jerarquía y así, el siguiente partido contra Ecuador, ir acortando esos tiempos de esta clase de encuentros que son a otro ritmo, otro tipo de competición".

¿A qué hora juegan Ecuador vs. Bolivia?

-Perú - 3.30 p. m.

-México - 2.30 p. m.

-Colombia - 3.30 p. m.

-Ecuador - 3.30 p. m.

-Bolivia - 4.30 p. m.

-Venezuela - 4.30 p. m.

-Argentina - 5.30 p. m.

-Chile - 5.30 p. m.

-Brasil - 5.30 p. m.

-Uruguay - 5.30 p. m.

-Paraguay - 5.30 p. m.

-España - 00.30 a. m. (martes 23 de marzo)

¿Dónde ver El Canal del Fútbol EN VIVO Ecuador vs. Bolivia?

El Canal del Fútbol se puede ver en los siguientes formatos:

Smart TV

PC (Chrome y Firefox)

App para Android

Pronto en IOS

Programas de análisis y opinión 24/7 en HD

TV Cable (App Xtrim)

Directv TV (App Directv GO)

Claro

CNT

Movistar Play

YouTube

Ecuador vs. Bolivia: alineaciones probables

Ecuador: Alexander Domínguez; Pedro Pablo Perlaza, Luis Fernando León, Félix Torres, Leonel Quiñónez; Dixon Arroyo, Christian Noboa, Ángel Mena, Fidel Martínez; José Carabalí y Michael Estrada.

DT: Gustavo Alfaro.

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Gabriel Valverde, Ronny Montero, José Sagredo; Alejandro Chumacero, Roberto Fernández, Leonel Justiniano, Gilbert Álvarez; Juan Carlos Arce y Marcelo Martins Moreno.

DT: César Farías