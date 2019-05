¡Respira Klopp! Firmino volvió a los entrenamientos del Liverpool pensando en la final de la Champions

La Premier League llegó a su fin en Inglaterra, y aunque el Liverpool quedó muy cerca de obtener el título, a solo un punto del Manchester City, los muchachos de Jürgen Klopp aún mantienen viva la chance de levantar el trofeo de la Champions League.

No obstante, el equipo red mantenía en duda a uno de sus delanteros más peligrosos. Se trata del brasileño Roberto Firmino quien se perdió los tres últimos partidos de la Premier League por una lesión muscular en su muslo.

Sin embargo, este martes Roberto Firmino volvió a entrenarse con normalidad en el predio del Liverpool con miras a la final de la Champions League ante el Tottenham. Como se recuerda, el brasileño ha conformado un tridente de ataque letal junto a Mohamed Salah y Sadio Mané.

Por lo demás, Jürgen Klopp no tiene más lesionados y podrá contar con lo mejor que tiene para este trascendental encuentro ante el Tottenham. Como se recuerda, la gran final de la Champions League se llevará a cabo este sábado 1 de junio en el Wanda Metropolitano.

