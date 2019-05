Dusan Tadic tras eliminación del Ajax en la Champions League: "lloré cada hora de esa noche"

Dusan Tadic es uno de los elementos que más destacó en el sorpresivo Ajax de Ámsterdam. El serbio contó que tardó en superar la tristeza luego de quedar eliminado en semifinales de Champions League.

"Cuando llegué a casa, puse un poco de música serbia y me senté en el sofá. Después me fui a dormir. Creo que lloré cada hora esa noche. Cuando vi a mis hijos a la mañana siguiente, eso también me ayudó", dijo el centrocampista.

Asimismo, el futbolista balcánico contó que por experiencia propia, es bueno llorar como una forma de desahogo. El llanto lo ayudó bastante tras la derrota ante el Tottenham.

"Cuando estoy decepcionado, me gusta llorar. Rindiéndote a la emoción, sacas todo de tu cuerpo", relató el '10' del Ajax.

Tadic cree que el elenco 'tulipán' mereció jugar la final del 1 de junio en el Wanda Metropolitano porque fue animador del torneo continental con su sorpresiva campaña.

"Ha sido una una temporada fantástica, nos sentimos cada vez más hambrientos. El Ajax hizo emocionante la Liga de Campeones y merecíamos jugar la final", concluyó.

EL DATO

El Ajax ganó el "doblete" en Holanda (Eredivisie y Copa de Holanda) esta temporada.