Champions League: Madrid realizará conciertos gratis para el duelo entre Liverpool y Tottenham

Fútbol y música es la mejor combinación para disfrutar la final de la Champions League. La Puerta del Sol, la famosa plaza de la ciudad de Madrid, albergará diversos conciertos gratuitos para que los fanáticos puedan vivir el partido entre Liverpool y el Tottenham.

A continuación te presentaremos las diversas actividades que se realizarán en la ciudad madrileña. Los hinchas podrán disfrutar de los conciertos de manera gratuita, como parte de la antesala de la final de la Champions League.

Mañana, los músicos DJ Dimitri Vegas y Like Mike, serán los encargados de realizar la fiesta en la Plaza de Sol. Su presentación está prevista para que comience a las 22:15 p.m.(hora española).

También se tiene prevista realizar diversas actividades recreativas para que los hinchas puedan pasar una tarde amena. La idea de los organizadores es que los turistas disfruten de la ciudad. Para finalizar, se realizará la UEFA Ultimate Champions Tournament con las viejas glorias de la Liga de Campeones.

El sábado 1 de junio, el músico Colombiano Carlos Vives dará un concierto previo al partido, el musical comenzará a las 16:15 p.m.(hora peruana) hasta las 18: 00 p.m. (hora peruana) en la Puerta del Sol.

El momento más esperados por los hinchas es ver ingresar a la Orejona en el Wanda Metropolitano. Roberto Carlos, ídolo del Real Madrid (actual monarca) será el encargado de realizar este protocolo.

En el Wanda Metropolitano se realizará un show como antesala del partido entre Liverpool y Tottenham. El grupo norteamericano Imagine Dragons. Según los medios españoles,este evento marcará un hito en la historia de la Champions League, donde se contará con fuegos artificiales y efectos especiales.

Don't forget to watch the Opening Ceremony with @ImagineDragons and @Pepsi at 20:45 CET on Saturday! 🎸#UCLfinal #ForTheLoveOfIt pic.twitter.com/fypcu7xVdJ