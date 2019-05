Liverpool vs Tottenham [Fútbol EN VIVO] por Final Champions League 2019

Liverpool vs Tottenham EN VIVO | Este sábado 1 de junio se juega la gran final de la Champions League 2019. El duelo está pactado para las 2:00 p.m. (hora peruana y mexicana) en el Wanda Metropolitano y será transmitido EN DIRECTO vía ESPN y Azteca TV para Perú y México. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, goles, incidencias minuto a minuto por Líbero.

Madrid coronará a un nuevo rey. La ciudad del vigente campeón de la Champions League, eliminado en octavos por el Ajax, será el escenario de una nueva final inglesa, once años después del Manchester United vs Chelsea, en el que Liverpool y Tottenham quiere ponerle la cereza a la torta a una temporada más que emocionante.

Tanto Liverpool como Tottenham obraron el milagro en Europa para ganarse el boleto a la final en el Wanda Metropolitano y aunque la campaña ya es un recuerdo imborrable para sus hinchas, solo el trofeo de campeón perdurará en la memoria de los futbolero y significará el espaldarazo que necesitan dos de los proyectos más importantes de Europa.

Un año después de caer en Kiev ante el Real Madrid, Jurgen Klopp tiene la oportunidad de sacarse la espina en la Europa. Acumula dos finales perdidas de la Champions League (una con el Borussia Dortmund y otra con el Liverpool) y una de Europa League (con el Liverpool) y aunque su temporada fue excepcional en la Premier League (97 de 114), el título fue para el Manchester City y todavía sigue con las manos vacías como DT del club inglés.

Ahora bien, lo de Klopp en el Liverpool va más allá de los títulos. El técnico alemán le ha devuelto la fe a los hinchas 'reds' y ha impuesto un fútbol arrollador a base de presión, intensidad, profundidad y pegada, sumado al plus y al potenciamiento que le ha imprimido a cada uno de los suyos.

El fútbol le debe una Champions League a Jurgen Klopp, un técnico tan valiente como su propuesta y sus fieles jugadores, que quieren acabar la temporada con el trofeo que supone la ilusión y el sueño de la religión del Liverpool.

