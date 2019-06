Liverpool vs Tottenham [ONLINE] Final Champions League: hora y canal de la transmisión vía Fox Sports

Liverpool vs Tottenham por la final de la Champions League este sábado primero de junio a desarrollarse en el Wanda Metropolitano de Madrid. La transmisión del partido va EN VIVO ONLINE GRATIS desde las 2.00 p.m. (hora peruana) por señal de Fox Sports y ESPN. Las incidencias y el minuto a minuto con videos de jugadas serán por Libero.pe.

El cuadro dirigido por Jürgen Klopp llega como virtual favorito para alzar su sexta Orejona; sobre todo luego de propinarle un 4-0 al Barcelona de Lionel Messi en el encuentro de visita. La única baja de los ‘Reds’ será el guineano Naby Keïta, que no se pudo recuperar a tiempo para la importante cita.

¿Quién ganó la Final Champions League 2018?

Liverpool volverá una vez más a la última instancia de la Champions League, ya que la temporada pasada cayó en Kiev, Ucrania a manos del Real Madrid. Mohamed Salah quiere su revancha pues en la final anterior se fue lesionado en el primer tiempo tras un mano a mano con Sergio Ramos.

¿Cuántas Champions tiene el Liverpool?

La mítica escuadra que habita en Anfield es una de las más poderosas a nivel europeo y junto al Bayern Múnich posee cinco títulos de Liga de Campeones en su palmarés. La última vez fue en el 2005 cuando ocurrió el “Milagro de Estambul” y toda la afición ‘roja’ está con ansias voraces de “Sexta”.

Liverpool ha tenido una temporada de ensueño debido a que ha hecho números escandalosos en la Premier League: 97 puntos. Sin embargo, su némesis fue el Manchester City, que hizo un punto más y obtuvo el título doméstico. Histórico. Pese a ellos, Klopp ha recuperado a varios jugadores y su tridente Salah, Mané y Firmino llegará a tope.

Tottenham, por su parte, vive otra realidad diferente al equipo del técnico alemán; es que contra todo pronóstico disputará por primera vez en su historia una final de Champions League. Por dicha razón, tiene menos presión pues el objetivo está más que cumplido: el trofeo sería “la cereza del pastel”.

¿Cuántas Champions tiene el Tottenham?

Mauricio Pochettino ha sido el gran artífice de la gesta ‘Spur’ porque pese a todas las complicaciones, ha logrado “sacarle la vuelta” y ofrecer un recital táctico en los partidos. Pese a las bajas por lesión como la de su delantero estrella, Harry Kane, dio el batacazo contra el City de Pep Guardiola y el Ajax.

El entrenador argentino ha mantenido el estado del capitán de la Selección Inglesa bajo siete llaves y no se sabe si jugará o no. Esto con el fin de volver loco a Klopp y sorprender el día de la final en Madrid. Pese a ello todo indica que Alli, Son y Kane será el trío ofensivo en el templo del Atlético.

¿Dónde ver la Final Champions League: hora y canal Perú – México?

La final de la Champions League entre Liverpool y Tottenham se transmitirá a partir de las 2.00 p.m. (hora peruana) por ESPN y Fox Sports, tanto en Perú y como en México. El minuto a minuto EN VIVO ONLINE lo puedes seguir a través de la página web de Líbero.

PROBABLES ALINEACIONES LIVERPOOL VS TOTTENHAM EN VIVO ONLINE

Liverpool: Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Sissoko, Eriksen, Dier; Alli, Son y Kane.

Tottenham: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Fabinho; Mané, Salah y Firmino.

¿A qué hora ver LIVERPOOL VS TOTTENHAM EN VIVO ONLINE?

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 2.00 p.m.

Estados Unidos: 2.00 p.m. (ET) / 11.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 1.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 3.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 4.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 9.00 p.m.

¿En qué canales ver LIVERPOOL VS TOTTENHAM EN VIVO ONLINE?

