VER Final de Champions League [EN VIVO] HOY Liverpool vs Tottenham GRATIS desde Madrid

Final Champions League EN VIVO | Liverpool vs Tottenham es el plato fuerte del sábado 1 de julio. El título de la Liga de Campeones se define en Wanda Metropolitano de Madrid desde las 2 p.m. (hora peruana) para conocer al nuevo monarca de Europa. A continuación mira DÓNDE VER ONLINE el partido y sigue el MINUTO A MINUTO en Libero.pe.

¿Cómo llega Liverpool a la gran final de Champions League?

El cuadro de Jurgen Kloop aspira a hacer historia nuevamente. En su novena final de Champions League, intentará alcanzar su sexta 'Orejona'. Su camino hasta la final no fue sencillo.

Aún palpita en la retina de los hinchas del Liverpool la histórica goleada que le propinaron a Barcelona en el duelo de vuelta de las semifinales, logrando remontar un 3-0 en el global.

Para esta vez, Klopp podrá disponer de los jugadores claves en su esquema ofensivo: Salah, Firmino y Sané. Un tridente que intentará la gloria en Madrid.

Será una final especial' para Klopp, ya que tendrá la tercera oportunidad en su carrera de llegar a la gloria. Las anteriores dos veces la' suerte le fue esquiva y ello fue comentado en su última conferencia de prensa previo a la gran final de Champions League.

"No me veo como un perdedor. Lo que tenemos que hacer es ganar ahora con todo lo que tenemos. Lo que sucedió en el pasado también me da confianza. No hemos estado del lado afortunado en las finales pero eso no lo puedo cambiar. Solo trabajar para que la suerte llegue. No ha sido una carrera desafortunada y aún no ha terminado. Podría haber sido mejor o peor pero yo me siento bien", aseguró.

¿Cómo llega Tottenham a la gran final de Champions League?

El equipo del argentino Mauricio Pochettino también logró una clasificación agónica en las semifinales de la Champions League. Un gol de Lucas Moura en el último segundo del tiempo agregado permitió que los 'Spurs' se cuelen a la final con un 3-2 sobre Ajax.

Los 'Spurs' tienen en Harry Kane a su máxima extrella. Un goleador que jugará infiltrado luego de haberse perdido una serie de partidos y que ahora intentará retornar a la actividad y a la senda goleadora para darle el título a Tottenham.

Kane estará acompañado' de piezas importantes como es el caso de Eriksen, Son Heung.-min o Luas Moura.



"Ha sido un viaje increíble. Hemos disfrutado muchísimo este proceso.Todos estaban plenamente dispuestos a trabajar y a cualquier respuesta. Preparados para correr, competir... Nos conocemos perfectamente. Queremos ganar. Son el mejor equipo inglés junto al City, han competido por la Premier y hace un año estaban en la final. Klopp es un técnico fantástico, tiene mucho mérito y el Liverpool también. Vamos a disfrutar y queremos ganar para escribir nuestro nombre en la historia. Y para eso debemos ganar", dijo al respecto Pochettino.

Liverpool vs Tottenham: alineaciones probables

Liverpool: Allison Becker, Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, James Milner, Jordan Henderson, Fabinho Tavares, Mohamed Salah, Sadio Mané y Roberto Firmino.



Tottenham : Hugo Lloris, Kieran Trippier, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Danny Rose, Christian Eriksen, Victor Wanyama, Son Heung-Min, Dele Alli, Lucas Moura y Harry Kane.



¿A qué hora juegan Liverpool vs Tottenham?

Conoce los horarios alrededor de diferentes países del mundo para ver el Liverpool vs Tottenham.

México - 1:00 p. m.

El Salvador - 1:00 p. m.

Honduras - 1:00 p. m.

Perú – 2:00 p.m.

Ecuador - 2:00 p. m.

Colombia - 2:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 3:00 p. m.

Venezuela - 3:00 p. m.

Bolivia - 3:00 p. m.

Paraguay - 3:00 p. m.

Chile - 4:00 p. m.

Uruguay - 4:00 p. m.

Argentina - 4:00 p. m.

Brasil - 4:00 p. m.

España - 9:00 p. m.

Italia - 9:00 p. m.

Inglaterra: 8 p.m.

¿Qué canales transmiten el Liverpool vs Tottenham?

Para ver EN VIVO la gran final de la Champions League, puede sintonizar estos canales.

Perú: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Play, ESPN 2 y DirecTV Sports

México: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Play, ESPN y ESPN Play

Colombia: Sports, FOX Sports 2, FOX Play, ESPN 2 Andina y ESPN Play

Argentina: FOX Sports, FOX Sports 2, ESPN 2 y ESPN Play

Chile: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Play, ESPN 2 y ESPN Play

Ecuador: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Play, ESPN 2 Andina y ESPN Play

Brasil: 16:00 horas vía TNT Brazil, TNT Go, Esporte Interativo y Esporte Interativo Plus

Colombia: Fox Sports, FOX Sports 2, FOX Play, ESPN 2 Andina y ESPN Play

España: Movistar+ y Movistar Liga de Campeones

Liverpool vs Tottenham EN VIVO | HISTORIAL

Liverpool vs Tottenham. Un duelo con 172 enfrentamientos a lo largo de diferentes torneos como la Premier League, Copa UEFA, FA Cup. Por la Champions League, será la primera vez que protagonicen un historial.

En el conteo general, Liverpool ha obtenido 82 victorias, 42 empates y 48 caídas.

Liverpool vs Tottenham | Últimos 5 enfrentamientos

31/03/2019 Liverpool 2-1 Tottenham (Premier League)

15/09/2018 Tottenham 1-2 Liverpool (Premier League)

04/02/2018 Liverpool 2-2 Tottenham (Premier League)

22/10/2017 Tottenham 4-1 Liverpool (Premier League)

11/02/2017 Liverpool 2-0 Tottenham (Premier League)

¿Cómo pagan las casas de apuestas en el Liverpool vs Tottenham?

El Liverpool vs Tottenham muestra un amplio respaldo hacia el equipo de Kloop, que tiene el favoritismo a llevarse el título según diferentes casas de apuestas naciones.

Para Betsson: el triunfo del Liverpool paga 1.95, el empate 3.60 y la victoria de Tottenham 4.25.

Para Te Apuesto: el triunfo del Liverpool paga 1.80, el empate 3.90 y la victoria de Tottenham 4.20.