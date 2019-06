Liverpool vs Tottenham: habrá un minuto de silencio en la final de la Champions League

El partido entre el Liverpool vs Tottenham por la final de la Champions League se jugará este sábado a las 2:00 p.m. (hora peruana). Durante el decisivo encuentro se realizará un minuto de silencio a propósito del sensible fallecimiento de José Antonio Reyes, según comunicó el presidente de la UEFA.

Mediante un comunicado en Twitter y todas las cuentas oficiales de la UEFA se dio a conocer que se guardará un minuto de silencio para rendir tributo al futbolista español.

“Fue el único jugador que ganó un récord de cinco medallas de campeones de la UEFA Europa League” se lee en el comunicado.

We can confirm that a moment's silence will be held before tonight's #UCLfinal in memory of José Antonio Reyes. https://t.co/VBdvjiCSE8

Everyone at UEFA is shocked & hugely saddened to learn that José Antonio Reyes has died aged 35.



A Spanish international with 5 @EuropaLeague titles, Reyes will be sorely missed by the football world.



Our thoughts are with his family & friends at this terrible time. pic.twitter.com/EW4btJ9Vf9