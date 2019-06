Loris Karius felicitó a Liverpool mediante Twitter por el título en Champions League [FOTO]

Loris Karius hizo noticia hace un par de días al rechazar la invitación de Liverpool, su ex equipo, para estar presente en la final de la Champions League, en donde los ‘Reds’ vencieron 2-0 a Tottenham y se coronaron como campeones absolutos de una de las competencias más grandes del fútbol mundial.

Sin embargo, el hoy portero de Besiktas de Turquía, se manifestó mediante su cuenta oficial de Twitter halagando el triunfo de Liverpool en la Champions. “Felicidades Liverpool. Realmente felicidades para todos en el club y para los fanáticos. Te lo merecías”, dice el texto traducido al castellano.

Antes, el portero había decidido no asistir a este cotejo ofrecido en el estadio Wanda Metropolitano para no alimentar el morbo que su presencia pudo haber causado en los medios internacionales al ser parte de otro club. Tras ello, Karius se fue de vacaciones a Grecia para pasar el momento alejado de la Champions League, pero no de las redes sociales, pues el futbolista es muy activo en ellas.

Finalmente las críticas hacia el portero no cesan aún estando lejos de Liverpool, pues tras su pase a Besiktas, hace poco el entrenador del club manifestó que el rendimiento de Karius no está siendo del todo bueno, ya que aún no se logra adaptar completamente a la dinámica de juego que poseen.

EL DATO

Liverpool venció a Tottenham y le arrebató la ‘Orejona’ con goles de Mohamed Salah y Divock Origi.