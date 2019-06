Fernando Llorente tras volver a perder una final de Champions League: “No tengo idea de mi futuro”

La Champions League terminó dándole la espalda al Tottenham, a pesar de su gran campaña. En la final, Liverpool se impuso por 2-0 en el Wanda Metropolitano y dejó a los ‘spurs’ sin la gloria que buscaban con arduo trabajo. Fernando Llorente, delantero que tuvo la oportunidad de jugar los últimos minutos, analizó lo sucedido el encuentro, todavía con molestia ante la derrota.

“Ninguno jugó su mejor fútbol, pero al Liverpool le bastó para ganar. Ha sido una pena. Por cómo ha empezado y se ha puesto en contra tan pronto, podíamos haber jugado mejor, haber intentado más cosas, pero nos ha costado jugar como somos capaces de hacerlo”, fueron las primeras palabras del delantero español. Una clara observación, pues los dos finalistas no mostraron su mejor cara.

No obstante, Fernando Llorente entiende que el fútbol da revanchas. “Ahora ya no podemos hacer nada. A esperar a ver si tenemos una oportunidad como esta y a seguir luchando. Siempre es importante tener experiencia en estos partidos”, añadió. Recordemos que el delantero también fue subcampeón con Juventus en la temporada 2014-15, tras perder ante Barcelona.

“La presión y tensión influye en los equipos, puede que nos haya influido, no hemos estado a nuestro mejor nivel. Somos capaces de hacerlo mejor”, replicó Fernando Llorente. Finalmente, su irregular paso en el Tottenham, por no ser asiduo titular, podría llega a su final. “Acabo contrato y no tengo ni idea de mi futuro, a ver qué pasa en los próximos días”, sentenció el goleador. ¿A dónde irá?