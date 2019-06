Jurgen Klopp revela que le dijo Pep Guardiola tras ganar la Champions League [VIDEO]

El Liverpool obtuvo de la mano de Jurgen kloop su sexta Champions League de su historia, tras vencer al Tottenham por 3-1 el pasado sábado en el Wanda Metropolitano. El técnico alemán ha recibido todo tipo de felicitaciones incluso las del técnico del Manchester City, Pep Guardiola.

En la rueda de prensa posterior al partido, kloop reveló que el técnico español se habría comunicado con él por medio del encargado de fisioterapias, ya que este habría sido trabajador anteriormente del City y fue el nexo entre ambos entrenadores, para que se produjera una amena conversación.

Rubi Portal [09:30]

“Hable con Pep Guradiola por teléfono. No sé si lo saben, quizás no, pero nuestro encargado de los fisios trabajo para el Manchester City a inicio de temporada pero quería ganar la Champions League .. no, es una broma” estas declaraciones causaron la risa de todos los presentes en la sala, pues se atrevió a bromear con el título de la Liga de Campeones.

“Nos prometimos el uno al otro que nos patearemos el trasero de nuevo la próxima temporada. Iremos por todas y haber que somos capaces de lograr. Eso es todo” fueron las palabras de uno del gestor de esa hazaña para los ´reds´.

Con este mensaje queda claro que las rencillas que tuvieron en algunas ocasiones por declaraciones propias del momento queda resuelto y ambos personajes ya lo habrían superado.

Dato

Jurgen Kloop había perdido dos finales de Champions League una como el Borussia Dormunt y la otra con el Liverpool ante el Real Madrid.