La UEFA arma su equipo del año en la Champions, pero se olvida de una estrella

Liverpool se coronó campeón de la Champions League tras superar por 2-0 a Tottenham y la UEFA, solo un día después, publicó a su equipo ideal de la temporada europea.

El máximo ente del fútbol en el viejo continente seleccionó a 20 jugadores que destacaron en la 'Orejona', donde seis son de los nuevos campeones: Alisson, Van Dijk, Alexander-Arnold, Robertson, Wijnaldum y Mané.

Aquí llama mucho la atención la no presencia de Mohamed Salah, quien fue uno de los pilares de Jurgen Klopp a lo largo del torneo e inclusive anotó en Madrid.

Del Tottenham, subcampeón, están Vertonghen y Sissoko. Del Ajax, por su parte, aparecen De Ligt, Ziyech, De Jong, Neres y Tadic.

Cabe mencionar que en este conjunto también dicen presente Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, pese a que ninguno de los dos llegó hasta el último partido de la Champions League.

🌠 #UCL Squad of the Season 2018/19 🌠



UEFA's Technical Observers have selected their 20-man squad from this season's UEFA Champions League... 🙌 pic.twitter.com/OTCmSlp8KF