Golazo de Messi supera a Cristiano y es elegido como el mejor de la Champions League [VIDEO]

La Champions League 2018/2019 finalizó dejando como claro ganador al Liverpool quien derrotó por 2-0 a Tottenham en la gran final. Y aunque el equipo de Jürgen Klopp se coronó como campeón, también fue víctima del mejor gol anotado en este torneo.

Se trata del espectacular golazo de tiro libre de Lionel Messi en el Camp Nou que significó el 3-0 ante el Liverpool por la ida de la Semifinal de la Champions League. Aunque en la vuelta el equipo de Klopp logró remontar el marcador y eliminar al cuadro culé, este tanto fue elegido como el mejor del certamen.

En segundo lugar, quedó la también espectacular volea de Cristiano Ronaldo con la Juventus en la victoria ante el Manchester United por la fase de grupos. Un poco más atrás, se encuentra el gol de Ivan Rakitic ante el Tottenham en la goleada ante el cuadro inglés en Wembley.

Cerrando el ranking se ubica el holandés Arjen Robben con su gran jugada individual ante el Benfica en el encuentro por la primera fecha de la fase de grupos en la Champions League. Un certamen que dejó grandes partidos y extraordinarios golazos, pero que cerró con una tibia final.

