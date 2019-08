Krasnodar vs Olympiacos EN VIVO vía ESPN: rumbo a la fase de grupos de la Champions League

Krasnodar vs Olympiacos EN VIVO vía ESPN | este miércoles 21 de agosto desde las 2:00 p.m. (hora peruana) por la ida de la eliminatoria rumbo a la fase de grupos de la Champions League. El encuentro se jugará en el Georgios Karaiskakis Stadium de Grecia y también será transmitido por DAZN, Sky GO, TUDN y TNT. El minuto a minuto, con videos, en Líbero.pe.

El español Carlos del Cerro Grande será el encargado de impartir justicia. La confianza del plantel de Krasnodar está al tope, en especial luego del último partido de eliminatoria disputado, también válido por la Champions League. El equipo ruso ha sorprendido con su estilo de juego y despachó al Porto, favorito en dicha instancia, ganando de visita por 3-0, en un momento goleando sin problemas.

Поработали на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее 🙌



Завершили тренировку. Команда отправилась набираться сил, а видеогруппа - готовить материал 🎥



Скоро сюжет на нашем YouTube-канале 😉#ОлимпиакосКраснодар #ЛЧ #ВпередБыки pic.twitter.com/XLeMvPTV85 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 20, 2019

Los goles de Tonny Vilhena y Magomed-Shapi Suleymanov (2) en el primer tiempo terminaron por cerrar la serie que iniciaron en desventaja tras la caída 1-0 en Rusia. El joven de 19 años que anotó un doblete se ha asentado como pilar del ataque en el esquema de Murad Musayev y, luego del buen fútbol mostrado la temporada pasada en Europa League y Premier rusa, quieren seguir brillando.

No obstante, no serán los únicos hombres de peligro para la defensa del Olympiacos. El brasileño Maciel Wanderson, caracterizado por su desequilibrio individual, y la torre sueca Marcus Berg, con un gran despliegue físico, también quieren lograr un buen resultado en condición de visitante. En dicha condición, el Krasnodar suma 4 partidos sin perder, con el detalle que en todos ellos anotaron.

En tanto, Olympiacos ha superado dos etapas de eliminación directa hasta ahora. Primero dejaron en el camino a Plzen y luego al Basaksehir, empatando 0-0 y ganando 1-0 respectivamente los juegos de ida. La diferencia para esta ocasión es que iniciarán la llave en casa, aunque hasta ahora ganaron sin sobresaltos. La dupla Mathieu Valbuena y Daniel Podence serán los líderes en ofensiva.

Krasnodar vs Olympiacos: Posibles alineaciones por la Champions League

XI Krasnodar: Safanov; Petrov, Martynovich, Spajic, Ramírez; Cabella, Kambolov, Vilhena; Suleymanov, Berg y Wanderson.

XI Olympiacos: José Sá; Elabdellaoui, Meriah, Semedo, Tsimikas; Bouchalakis, Guilherme; Podence, Valbuena, Masouras y Guerrero.

A qué hora juegan Krasnodar vs Olympiacos EN VIVO por ESPN, TUDN y DAZN

Perú: 2.00 p.m.

México (Centro): 1.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 12.00 mediodía

México (Noroeste): 11.00 a.m.

Ecuador: 2.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 1.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 2.00 p.m.

Colombia: 2.00 p.m.

Argentina: 4.00 p.m.

España: 9.00 p.m.

España (Islas Canarias): 7.00 p.m.

Uruguay: 4.00 p.m.

Paraguay: 4.00 p.m.

Chile: 3.00 p.m.

Brasil: 4.00 p.m.

Bolivia: 3.00 p.m.

Venezuela: 3.00 p.m.

Canadá: 2.00 p.m.

Costa Rica: 1.00 p.m.

Guatemala: 1.00 p.m.

Honduras: 1.00 p.m.

El Salvador: 1.00 p.m.

Puerto Rico: 3.00 p.m.

República Dominicana: 3.00 p.m.

Panamá: 2.00 p.m.

Italia: 9.00 p.m.

Francia: 9.00 p.m.

Alemania: 9.00 p.m.

Portugal: 9.00 p.m.

Holanda: 7.00 p.m.

Inglaterra: 8.00 p.m.

¿En qué canales juega Krasnodar vs Olympiacos por la Champions League EN VIVO?

Argentina: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Brasil: TNT Brazil, TNT Go, Esporte Interativo Plus

Canadá: DAZN

Chile: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Ecuador: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Italia: Sky Calcio 4, SKY Go Italia

México: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Panamá: Flow Sports App, ESPN Play Norte, Flow Sports 1, ESPN Norte

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

España: Movistar Liga de Campeones

Reino Unido: BT Sport Live, BT Sport 3

Estados Unidos: B/R Live, TUDN En Vivo, TNT USA, TUDN USA, Watch TNT

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Venezuela: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Krasnodar vs Olympiacos EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Krasnodar vs Olympiacos, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.